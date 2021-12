In Essen-Katernberg ist ein Mercedes-Fahrer am Dienstag (28. Dezember) um 17.35 Uhr nach einer Kollision gegen eine Laterne geprallt.

Blaulicht Bei Rot über Ampel: Kollision auf Kreuzung in Essen

Essen. Vermutlich ist die Mercedes-Fahrerin im Essener Norden bei Rot über die Ampel gefahren. Auf der Kreuzung kollidierte sie mit einem anderen Auto.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Schalker Straße / Katernberger Straße hat sich ein Mercedes-Fahrer am Dienstagabend (28. Dezember) nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, befuhr der silberne Mercedes gegen 17.35 Uhr die Katernberger Straße in Richtung Zollvereinstraße. Auf der Kreuzung Katernberger / Schalker Straße wurde der 54 Jahre alte Fahrer von einem blauen Mercedes E 200 erfasst, der offenbar bei Rot über die Ampel gefahren war. Am Steuer saß eine 46 Jahre alte Fahrerin, die auf der Katernberger Straße in Richtung Schalker Straße unterwegs war.

Die mutmaßliche Verursacherin erfasste den silbernen Mercedes an der Fahrerseite. Dieser habe sich mehrfach gedreht und sei schließlich frontal gegen einen Laternenmast geprallt. Der Fahrer habe über Nackenschmerzen geklagt und sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden.

