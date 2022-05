Essen-Altenessen. Der Essener Treffpunkt Süd bietet Beratungs- und Hilfsangebote für Einheimische und Zugewanderte. Am neuen Standort wird Eröffnung gefeiert.

Der Essener Treffpunkt Süd war 2015 gegründet worden, um Flüchtlinge im Zeltdorf auf dem Fußballplatz von Juspo Altenessen zu helfen, sie zu beraten und ihnen Begegnungen zu ermöglichen. Daraus hatte sich eine Anlaufstelle für die Menschen in Altenessen entwickelt. Da aber dort eine neue Gesamtschule gebaut wird, musste der Treffpunkt Süd weichen.

Neuer Standort in ehemaligen Gemeindezentrum in Altenessen

Neue Anlaufstelle sind jetzt die früheren Räume der Herze-Jesu-Gemeinde am Altenessener Westerdorfplatz an der Bäuminghausstraße 64-66. Die Kirche selbst soll im Zuge des Pfarrentwicklungsprozesses aufgegeben werden, doch das Bistum wünschte sich weiter eine Nutzung als Ort der Begegnung. Nun sind die Umbauarbeiten im ehemaligen Pfarrsaal abgeschlossen, sagt Tanja Rutkowksi vom Betreiber Caritas-SkF-Essen (cse): „Hier entsteht ein sozial-pastorales Zentrum für den Stadtteil. Da passt unser Treffpunkt Süd mit seinen Beratungs- und Unterstützungsangeboten genau hier hin.“

Für den Betrieb waren bauliche Veränderungen nötig. In den großen leergeräumten Pfarrsaal wurden zwei Büroräume eingepasst, die Arbeitsplätze schaffen für die Mitarbeiter. Die erforderlichen 30 000 Euro wurden durch Zuschüsse der Bezirksvertretung V und der Sparkasse Essen getragen. Tanja Rutkowski dankt: „Das hat uns sehr geholfen.“

Gesundheitsberatung, Sprachkurse und Männergruppe im Essener Treffpunkt Süd

In der Umbauphase wurden die meisten Gruppenangebote verlagert, sagt Standortleiterin Eda Yücel: „Das Frauenfrühstück hat sich draußen getroffen, ist so in Kontakt geblieben. Der Sprachkurs für Frauen und die Männergruppe haben sich im Zentrum 60 plus getroffen. Die Gesundheitsberatung fand online und telefonisch statt, das Beratungsangebot der cse bei dem Projekt Migranten und Migrantinnen in friedlicher Nachbarschaft (Mifrin).“

Die 25-jährige Eda Yücel ist Teil eines jungen, dynamischen Teams. Als Koordinatorin kann die Gelsenkirchenerin ihre im Studium der Sozialen Arbeit erworbenen Fähigkeiten anwenden, dem Bachelor soll bald der Masterabschluss folgen: „Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Es gibt ein sehr starkes Netzwerk.“

Eröffnungsfestam Freitag Der Treffpunkt Süd feiert die Neueröffnung am Freitag, 13. Mai, 16 bis 18 Uhr, mit einem Fest. Gäste sind zu Musik, Grill, Spiel und Spaß willkommen. Standortleiterin Eda Yücel ist per E-Mail an treffpunktsued@cse.ruhr oder unter 0176 30081774 zu erreichen.

Auch Julius Krah denkt so. Nach seinem Bachelor in Sozialer Arbeit absolviert der 23-Jährige über das Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB) sein Anerkennungsjahr im Treffpunkt Süd. Er unterstützt Eda Yücel, aktualisiert den Facebook-Auftritt, kümmert sich um die zehn Ehrenamtlichen, die zum Teil seit 2015 dabei sind. Tanja Rutkowski ist dankbar: „Eine wertvolle Unterstützung im Alltagsgeschäft. Der Bedarf ist sehr hoch und wir müssen schauen, wo wir Nachwuchs gewinnen. Da ist das ISSAB eine gute Quelle.“

Neues Angebot für Geflüchtete aus der Ukraine im Essener Treffpunkt Süd

Ergänzt wird das Team durch spezialisierte Gruppenleiter, der Nähkurs wird zum Beispiel durch eine ausgebildete Schneiderin geleitet. Neu im Treffpunkt Süd ist das Begegnungscafé für Geflüchtete aus der Ukraine, offen für jedermann. Dienstags findet der Kinder- und Familientisch des Flizmobils statt. Ein alltagsnahes Angebot, das sich mit dem Thema Ernährung und Bewegung an Kinder und Eltern des Stadtteils richtet. Das Kursangebot soll fortlaufend erweitert werden, so Eda Yücel: „Wir möchten die Eröffnungswoche auch dazu nutzen, in der Nachbarschaft Bedarfe abzufragen. Wir haben schon weitere Ideen wie eine Joborientierung und ein interkulturelles Kochangebot.“

