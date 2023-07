Bayreuthflair im Kino: Essener Eulenspiegel zeigt „Parsifal“

Essen. Vom Bayreuther Festspielhaus ins Essener Filmtheater „Eulenspiegel“. Neuinszenierung der Wagner-Oper „Parsifal“ sorgt für besondere Kinobilder.

Erleuchtung für das Essener Eulenspiegel: Die Wagner-Oper „Parsifal” feiert am heutigen Dienstag, 25. Juli, nicht nur ihre Premiere im Bayreuther Festspielhaus. Die Neuinszenierung von Jay Scheib wird auch in ausgewählten Lichtspielhäusern des Landes gezeigt – darunter auch im Traditionskino an der Steeler Straße.

Die Übertragung in den Kinos findet wie immer live zeitversetzt zur eigentlichen Opernaufführung in Bayreuth statt. So bekommen die Zuschauer im exklusiven Kino-Vorprogramm Interviews mit den Akteuren sowie besondere Einblicke hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele geboten.

Die Kino-Übertragung startet um 18 Uhr und endet gegen 23.15 Uhr. Für das Bühnenweihfestspiel in drei Aufzügen versprechen die Veranstalter „ein packendes Sounderlebnis mit brillanten Bildern“. Und nicht nur das. Erstmals in der Geschichte der Bayreuther Festspiele kommen im Saal auch AR-Brillen (Augmented Reality) zum Einsatz.

Tickets (25/erm. 21 Euro) gibt es an der Kinokasse und online unter www.filmtheater-essen.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen