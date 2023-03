„Bayoogie Masters“ bringen Jazz-Ikone ins Schloss Borbeck

Essen. Sängerin Lous Dassen ist schon mit Paul Kuhn und Bill Ramsey aufgetreten. Legendäre Wirtin vom Düsseldorfer „Dr. Jazz“ ist in Essen zu erleben.

Die „Bayoogie Masters“ sind am Sonntag, 12. März, 19 Uhr, wieder zu Gast im Kulturzentrum Schloss Borbeck, Schlossstraße 101. Organisiert wird die Musikreihe von den Essener Künstlern Bastian und Benny Korn sowie Christian Christl. Als Special-Guest haben sie diesmal Lous Dassen eingeladen. Sie gehört zu den renommiertesten Sängerinnen im traditionellen Jazz in Europa, war in Düsseldorf die legendäre Wirtin der Altstadtkneipe „Dr. Jazz“ und stand schon mit Musiklegenden wie Mr. Acker Bilk, Paul Kuhn und Bill Ramsey auf der Bühne.

Musiker stand schon mit B.B. King und Ray Charles auf der Bühne

Musikalisch dreht sich in Borbeck alles um Blues, Boogie Woogie und Rock`n Roll. Bastian Korn (Piano & Vocal) und Benny Korn (Drums) sind Essener Urgesteine, die mit ihrer Art Rock`n Roll zu spielen weit über das Ruhrgebiet hinaus bekannt und beliebt sind. Christian Christl, der schon mit B.B. King oder auch Ray Charles auf der Bühne stand, kommt eigentlich aus Bayern, lebt seit 2008 aber in Essen. Er spielt am liebsten Vintage Blues und Boogie Woogie Piano und gibt Konzerte in ganz Europa, den USA und in Australien.

Gespielt wird an zwei Flügeln. Eine Stunde vor Konzertbeginn, um 18 Uhr, öffnen sich die Türen bereits für ein Meet & Greet mit Publikum und den Künstlern.

Tickets kosten im Vorverkauf 29 Euro, an der Abendkasse 35 Euro oder im Bayoogie B88 Fan Abo: 24 Euro. Online-Ticketing: www.bayoogie.com

WAZ-Abonnenten erhalten auf VVK-Tickets (29 Euro) 20 Prozent Vergünstigung. Online-Ticketing: www.wir-lieben-tickets.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen