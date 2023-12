Baustellen-Pause: Essener Verbindungsstraße wird freigegeben

Essen Vier Kilometer Länge, drei Städte, viele Verzögerungen: Sanierung der Nierenhofer Straße dauert an. Jetzt wird sie in Essen zunächst geöffnet.

Die Nierenhofer Straße soll am Freitag, 15. Dezember, vorübergehend freigegeben werden. Das kündigt die zuständige Regionalniederlassung Ruhr von Straßen.NRW an. Das betrifft den Abschnitt zwischen dem Eisenhammerweg und Nierenhofer Straße 16 in Essen.

Die Arbeiten an der Nierenhofer Straße (L439) starteten bereits im November 2021, fanden seitdem auf Essener, Velberter und Hattinger Gebiet (vier Kilometer Gesamtlänge) statt und sollten längst abgeschlossen sein.

In den ersten beiden Bauabschnitten wurde die Landesstraße zwischen Eisenhammerweg in Essen und Bonsfelder Straße in Velbert erneuert. Als dann die Teilstücke in den Nachbarstädten fertig waren, kehrte die Baustelle wieder nach Essen zurück. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme wurden anfangs mit drei Millionen Euro (aus Landesmitteln) beziffert. Wie diese sich mit Blick auf Preissteigerungen und zusätzliche Arbeiten entwickelt haben, dazu gab Straßen.NRW zuletzt keine Auskunft..

Nierenhofer Straße: Bei Großbaustelle in Essen, Hattingen und Velbert gab es immer wieder Verzögerungen

Verzögerungen gab es immer wieder. Gründe waren schwierige Bodenverhältnisse, die zusätzlichen Aufwand bedeuteten, da Felsen weggestemmt werden mussten. Zudem haben Arbeiter nach dem Abfräsen defekte Entwässerungseinrichtungen entdeckt, so dass riesige Betonrohre erneuert werden mussten.

Während Straßen.NRW versicherte, darauf zu achten, dass Gewerbebetriebe stets gut erreichbar sein würden, klagten die Inhaber genau darüber, dass dies nicht gut funktioniere. Zudem waren von der Großmaßnahme viele Berufspendler betroffen.

Zuletzt hat sich dann laut Straßen.NRW der Abschluss der Arbeiten verzögert, da der Untergrund mit einem höheren Arbeitsaufwand wiederhergestellt werden musste, als zunächst erwartet. Wegen der Feiertage erfolgt nun eine Baupause. „Während der Winterpause wird der Verkehr über die sogenannte Binderschicht geführt“, erklären die Zuständigen.

Einbau der Deckschicht auf der Nierenhofer Straße in Essen soll erst 2024 erfolgen

Die Deckschicht, die oberste Asphaltschicht einer Fahrbahndecke, könne dann erst im kommenden Jahr bei geeigneten Temperaturen eingebaut werden. Deshalb gilt während der Winterpause eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern im Bereich der Baustelle. Auch der Gehweg werde während der Winterpause für Fußgängerinnen und Fußgänger freigegeben. Der Einbau der abschließenden Deckschicht soll ebenfalls erst im kommenden Jahr erfolgen.

„Sobald die Witterung es zulässt, beginnen die ausstehenden Arbeiten an diesem Abschnitt, zudem wird die Fahrbahn der L439 bis zur Kupferdreher Straße erneuert“, kündigt Petra Vesper von Straßen.NRW an. Dafür müsse dann die Nierenhofer Straße in Essen erneut voll gesperrt werden. Straßen.NRW werde rechtzeitig über den Baustart informieren. Während der erneuten Vollsperrung der L439 in Essen werde dann nur noch eine lokale Umleitung eingerichtet, die weiträumige Umleitung entfalle.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen