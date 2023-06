Bauarbeiten Baustellen in Essen: Straße in Frohnhausen wird gesperrt

Essen. An der Wickenburgstraße/Adelkampstraße in Frohnhausen beginnen Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen. Das hat Sperrungen zur Folge.

Zum Abschluss der Straßenerneuerung auf der Wickenburgstraße finden ab Montag, 19. Juni, im Bereich zwischen der Wickenburgbrücke und Kreuzung Wickenburgstraße/Adelkampstraße in Frohnhausen Arbeiten an den Absperrschiebern der Gas- und Wasserleitungen statt. Diese befinden sich im Fahrbahnbereich. Mit Beginn der Arbeiten muss deshalb der östliche Einmündungsbereich der Wickenburgstraße in die Adelkampstraße, in Höhe der Firma Gottfried Schultz, bis voraussichtlich Freitag, 23. Juni, voll gesperrt werden.

Anlieger in Essen müssen Umwege in Kauf nehmen

Mit Einrichtung der Vollsperrung können Anliegerinnen und Anlieger der Adelkampstraße und der Straße Messings Garten ihre Grundstücke nur noch über die Straße An der Wickenburg, die Hausackerstraße und die Kämpenstraße erreichen. Zeitgleich muss auch der Einmündungsbereich Wickenburgbrücke / Am Mühlenbach gesperrt werden, voraussichtlich bis Freitag, 30. Juni.

Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner des Bereichs können ihre Grundstücke über die Hausackerstraße, die Kämpenstraße und die Bramkampstraße erreichen. Zudem muss in Höhe der Baustelle eine Fahrspur auf der Wickenburgstraße gesperrt werden, weshalb eine Baustellenampel zum Einsatz kommt.

Weitere Verkehrsinformationen auf www.essen.de/verkehrshinweise.

