In Rüttenscheid droht in der kommenden Woche Staugefahr. (Symbolbild)

Verkehr Baustelle: Staugefahr auf Alfredstraße in Rüttenscheid

Essen-Rüttenscheid Essener brauchen derzeit viele Nerven, wenn sie im Straßenverkehr unterwegs sind. Die Stadt meldet eine weitere Baustelle.

In der Innenstadt und auf großen Zufahrtsstraßen gibt es viele Behinderungen durch Baustellen. Jetzt kommt eine weitere hinzu: Aufgrund von abgesackten Straßenkappen kommt es ab sofort bis voraussichtlich Mittwoch, 31. Januar, zu Einschränkungen auf der Alfredstraße in Rüttenscheid. Das teilt die Stadt mit.

Demnach kann im Abschnitt zwischen dem Haumannplatz und der Moorenstraße nur eine Fahrspur in Fahrtrichtung Bredeney befahren werden. Aufgrund dessen muss auch eine Linksabbiegespur von der Martinstraße in die Alfredstraße in Richtung Bredeney gesperrt werden.

