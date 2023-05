Die Auffahrten auf die A44 in Kupferdreh werden für Bauarbeiten gesperrt. (Symbolbild)

Verkehr Baustellen in Essen: Sperrung in Rüttenscheid und Kupferdreh

Essen. Auf mehreren wichtigen Verkehrsadern in Essen beginnen Bauarbeiten. Wo mit Sperrungen, Umleitungen und Staus zu rechnen ist.

Mehrere Baustellen und Sperrungen auf Essener Straßen sorgen für Einschränkungen im Verkehr, vor allem zu den Hauptverkehrszeiten kann es zu Staus kommen. Auf der Alfredstraße in Rüttenscheid ist ab Montag, 8. Mai, eine der Fahrspuren in Richtung Innenstadt gesperrt, weil der Gehweg erneuert wird. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Zweigertstraße und Bertoldstraße. Die Sperrung gilt täglich zwischen 9 und 15 Uhr. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 12. Mai.

Baustelle auf der A 44: Sperrungen in Essen

Von Dienstag, 9. Mai, um 9 Uhr, bis Donnerstag, 11. Mai, um 15 Uhr, sperrt die Autobahn GmbH auf der A 44 zwischen Kupferdreh und Überruhr in Fahrtrichtung Essen. Gesperrt sind dann auch alle Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Kupferdreh. Die Autobahn GmbH baut in dieser Zeit die Verkehrsführung in der Baustelle um. Eine Umleitung zur Anschlussstelle Langenberg ist mit dem roten Punkt beschildert.

Einschränkungen auf der Werdener Straße in Kettwig gibt es ab Montag, 8. Mai, im Bereich Charlottenhofstraße. Die Stadtwerke Essen verlegen neue Versorgungsleitungen. Im Zuge dieser Arbeiten ist die in Fahrtrichtung Ringstraße führende Spur gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeschleust. Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis Montag, 5. Juni.

