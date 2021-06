Baustellen in Essen: Ruhrbahn erneuert im Sommer Gleise

Die Ruhrbahn wird in Essen im Sommer in drei Stadtteilen die Gleise erneuern. Dadurch kommt es zu Sperrungen und Umleitungen.

In den Sommerferien gibt es auf Essens Straßen mehrere Baustellen der Ruhrbahn. Die Gleise müssen in Frohnhausen, Stoppenberg und Katernberg teilweise erneuert werden. Das sorgt für Einschränkungen im Bahnverkehr, aber auch wer per Auto, Rad oder zu Fuß unterwegs ist, sollte sich auf Sperrungen einstellen. Die Arbeiten sollen am Freitag, 2. Juli, beginnen.

„Die Gleise in den Bereichen sind jeweils circa 30 Jahre alt und müssen deshalb erneuert werden“, teilt Jens Kloth aus der Kommunikationsabteilung der Ruhrbahn mit. „In der Gelsenkirchener Straße erneuern wir rund 420 Meter Gleis; in der Frohnhauser rund 620 Meter und in der Katernberger rund 240 Meter.“ Rund 4,6 Millionen Euro würden investiert, das Land fördere die Maßnahmen zu etwa 40 Prozent. Die Baustellen und ihre Auswirkungen im Überblick:

Frohnhausen

Die größte Baustelle der Ruhrbahn liegt auf der Frohnhauser Straße im Bereich Breslauer Straße bis Gervinusstraße. Dafür wird ab Freitag, 2. Juli, um 23.55 Uhr bis Mittwoch, 7. Juli, im ersten Bauabschnitt der Kreuzungsbereich Frohnhauser Straße/Berliner Straße komplett gesperrt. Im gesamten Zeitraum der Baumaßnahme muss laut Ruhrbahn mit Nachtarbeiten gerechnet werden, insbesondere vom 2. bis 7. Juli. Ab Mittwoch, 7. Juli, um 14 Uhr wird die Sperrung wieder aufgehoben und die Berliner Straße freigegeben.

Die Frohnhauser Straße wird dann für den zweiten Bauabschnitt zwischen Frankfurter Straße und Gervinusstraße in Fahrtrichtung Rüdesheimer Straße zur Einbahnstraße. Für die Gegenrichtung wird eine Umleitungsempfehlung über die Rüdesheimer Straße, Leipziger Straße, links in die Mülheimer Straße bis zur Frohnhauser Straße eingerichtet. Wer kann, sollte den Bereich großräumig umfahren, rät die Stadtverwaltung.

Folgen für Bus- und Bahnverkehr: Auf der Tramlinie 109 fahren vom 3. Juli bis 17. August Busse statt Bahnen zwischen den Haltestellen Alfred-Krupp-Schule und Frohnhausen Breilsort. Von Freitag, 2. Juli, 23.30 Uhr bis Mittwoch, 7. Juli, wird die Buslinie 160 zwischen Breslauer Straße und Genossenschaftsplatz umgeleitet. Eine Umleitung fährt in diesem Zeitraum auch die Nacht-Express-Linie NE10 zwischen Alfred-Krupp-Schule und Onckenstraße. Der Schienenersatzverkehr wird umgeleitet zwischen Alfred-Krupp-Schule und Frohnhausen Breilsort.

Von Mittwoch, 7. Juli, bis Dienstag, 17. August, fährt die Buslinie 160 wieder ihren normalen Linienweg. Der NE10 fährt wieder seinen normalen Linienweg zwischen Alfred-Krupp-Schule und Onckenstraße. In Fahrtrichtung Essen-Hauptbahnhof wird weiterhin umgeleitet, ab der Wickenburgstraße bis zur Alfred-Krupp-Schule. Der Schienenersatzverkehr wird weiterhin umgeleitet in Fahrtrichtung Alfred-Krupp-Schule ab der Onckenstraße.

Stoppenberg

Auf der Gelsenkirchener Straße und im Mühlenbruch in Stoppenberg baut die Ruhrbahn bis zum 18. August. Im Zuge dieser Arbeiten ist die Straße im Bereich Nikolausstraße bis Hallostraße stadteinwärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Zudem ist die Gelsenkirchener Straße an der Einmündung Grabenstraße komplett dicht. Im gesamten Zeitraum der Baumaßnahme muss nach Angaben der Ruhrbahn auch mit Nachtarbeiten gerechnet werden.

Folgen für Bus- und Bahnverkehr: Von Samstag, 3. Juli, bis Mittwoch, 17. August fahren für die Tram 107 Ersatzbusse zwischen den Haltestellen Gerlingstraße und Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Der SEV und die Nacht-Express-Linie NE2 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen wird umgeleitet zwischen den Haltestellen Krankenhaus Stoppenberg und Kapitelwiese. Die Buslinie 183 wird umgeleitet in Fahrtrichtung Karlsplatz zwischen den Haltestellen Im Natt und Kapitelwiese.

Zudem gilt von Freitag, 2. Juli, 23.45 Uhr bis Mittwoch, 7. Juli: Die Buslinie 140 wird umgeleitet zwischen den Grabenstraße und Ersatzhaltestelle Ernestinenstraße. Der Grund ist die Sperrung der Kreuzung Im Mühlenbruch/Gelsenkirchener Straße in diesem Zeitraum.

Katernberg

Auch auf der Katernberger Straße im Stadtteil Katernberg kommt es wegen Gleisbauarbeiten bis 18. August zu Vollsperrungen im Bereich Zollvereinstraße bis Termeerhöfe. Die Arbeiten finden in zwei Bauabschnitten statt. Auch hier werden Umleitungen ausgeschildert.

Folgen für Bus- und Bahnverkehr: Für die Tram 107 gilt auch hier: Es fahren Busse statt Bahnen zwischen Gerlingstraße und Gelsenkirchen Hbf. Der Schienenersatzverkehr und die Nacht-Express-Linie NE2 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen wird umgeleitet zwischen den Haltestellen Zollverein Nord Bf und Triple Z. Alle Fahrten des NE2 mit Ziel Hanielstraße enden an der Haltestelle Katernberger Markt, Steig 3. In Gegenrichtung wird ab Katernberger Markt der normale Linienweg gefahren. Die Buslinie 173 wird umgeleitet zwischen Bolsterbaum und Triple Z, und zwar von Freitag, 2. Juli, 23.45 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 17. August. Der Grund dafür sind Gleisbauarbeiten in der Katernberger Straße.

