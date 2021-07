Baustellen in Essen: Neue Behinderungen für Autofahrer

Im Essener Stadtgebiet gibt es ab Montag neue Baustellen. Wo Autofahrer mit Behinderungen rechnen müssen.

Zum Ferienbeginn richtet die Stadt Essen mehrere neue Baustellen ein. An folgenden Stellen müssen Autofahrern in den nächsten Tagen mit Behinderungen rechnen: Auf der Gildehofstraße in Höhe „Am Handelshof“ wird eine Ampel erneurt. Deshalb steht dem Verkehr in Fahrtrichtung A40 von Montag, 5. Juli, bis Freitag, 16. Juli, nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Auf der Katzenbruchstraße wird eine Leitung erneuert. Ab Montag, 5. Juli, gibt es bis Sonntag, 1. August, zwischen der Karolingerstraße und der Altenessener Straße in Fahrtrichtung Gladbecker Straße deshalb nur eine Fahrspur.

Auf der Langenberger Straße in Überruhr-Holthausen kommt es in den nächsten Wochen zu verschiedenen Verkehrseinschränkungen: Seit 29. Juni führt die Westnetz GmbH Reparaturarbeiten auf der Langenberger Straße im Bereich Deipenbecktal durch. Dem Verkehr steht in beiden Fahrtrichtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Maßnahme endet voraussichtlich am 28. Juli.

Ab Montag, 5. Juli, bis zum 26. Juli führen die Stadtwerke Essen auf der Langenberger Straße im Bereich Überruhrstraße bis Antropstraße Arbeiten durch. Dem Verkehr steht für beide Fahrtrichtungen nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Im A40-Tunnel in Essen-Zentrum finden Wartungsarbeiten statt. Deshalb wird der Tunnel nachts gesperrt - ab Montag, 5., Juli, 21 Uhr, bis Dienstag, 6. Juli, 5 Uhr in Fahrtrichtung Bochum. Am Dienstag, 6. Juli, 21 Uhr, bis Mittwoch, 7. Juli, 5 Uhr, in Fahrtrichtung Duisburg. Am Mittwoch, 7. Juli, 21 Uhr, bis Donnerstag, 8. Juli, in Fahrtrichtung Duisburg. Am Donnerstag, 8. Juli, 21 Uhr, bis Freitag, 9. Juli, 5 Uhr, in Fahrtrichtung Duisburg, gesperrt ist dann die Ausfahrt Essen-Zentrum. Umleitungen sind jeweils mit rotem Punkt ausgeschildert.

