Baustellen in Essen: Hier drohen Fahrbahnsperrungen und Stau

Essen. Von der Bauwerksprüfung bis zur Verlegung von Fernwärmeleitungen: Wo Bauarbeiten in Essen für Sperrungen und mögliche Staus sorgen.

In der Woche ab Montag, 27. März, müssen Autofahrer wieder an verschiedenen Stellen in Essen mit baustellenbedingten Staus und Verkehrsbehinderungen rechnen.

So erneuert die Ruhrbahn ab Montag bis voraussichtlich Mittwoch, 19. April, die Oberfläche der Gleisbereiche auf der Steeler Straße im Südostviertel. Durch diese Arbeiten müssen im Bereich zwischen der Kreuzung Kurfürstenstraße/Markgrafenstraße und Herwarthstraße vereinzelt Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Außerdem ist die Steeler Straße in diesem Zeitraum in dem Baustellenbereich an den Wochenenden von jeweils freitags, 21 Uhr, bis sonntags, 17 Uhr, komplett gesperrt. Es gibt eine Umleitungsempfehlung, die über Huttropstraße, Ruhrallee und Kurfürstenstraße führt.

Steag verlegt in Essen neue Fernwärmeleitungen

Am Montag (27.3.) beginnen auch längere Arbeiten an der Helbingstraße im Südviertel: Im Abschnitt zwischen Frau-Bertha-Krupp-Straße bis zu Steinstraße verlegt die Steag dort neue Fernwärmeleitungen. Die Arbeiten sollen bis zum 21. April dauern. In dieser Zeit ist wechselweise eine der beiden in Fahrtrichtung Kronprinzenstraße führenden Fahrspuren gesperrt.

Auf der A 52 werden Fahrspuren zeitweilig gesperrt

Auf der Autobahn A 52 zwischen Autobahndreieck Essen-Ost und Anschlussstelle Essen-Bergerhausen führt die Autobahn GmbH aktuell eine Fahrbahnreparatur durch. Deswegen kommt es im Tunnel Huttrop bis Montag, 27. März, und wieder vom 31. März bis zum 3. April jeweils von 20 bis 5 Uhr zur Sperrung von Fahrspuren. Von Dienstag, 28. März, 20 Uhr, bis Mittwoch, 29. März, 5 Uhr führen die Wartungsarbeiten am Tunnel zu einer Sperrung der Anschlussstelle Essen-Ost. Die Umleitungsempfehlung in Fahrtrichtung Dortmund führt über die A40 (Anschlussstelle Huttrop), die Umleitung in Richtung Düsseldorf über die A52 (Anschlussstelle Haarzopf).

Auf der Gladbecker Straße arbeitet Straßen NRW im Bereich von der Johanniskirchstraße bis zur Arenbergstraße/Prosperstraße an den Verkehrszeichen. Daher kommt es von Montag, 27. März, bis Samstag, 1. April, jeweils von 9 bis 15 Uhr zu wechselseitigen Fahrspursperrungen.

Kanalisationsarbeiten und Brückenprüfung

Am Sulterkamp in Bergeborbeck führen die Stadtwerke im Bereich zwischen Hafenstraße und Lüschershofstraße von Montag, 27. März, bis Montag, 3. April, Kanalisationsarbeiten durch. Wegen dieser Arbeiten ist die rechte Fahrspur täglich von 7 bis 16 Uhr gesperrt.

Von Dienstag, 28. März, bis Sonntag, 2. April, führt die Stadt eine Bauwerksprüfung an der Brücke Reckhammerweg durch. In dieser Zeit werden jeweils zwischen 22 und 5 Uhr einzelne Fahrspuren auf der Grillostraße gesperrt. Im selben Zeitraum wird die Ikea-Brücke von der Stadt überprüft. Deswegen müssen jeweils zwischen 9 und 15 Uhr einzelne Fahrspuren auf der Hans-Böckler-Straße gesperrt werden.

