Baustellen in Essen: Hier drohen die nächsten Staus

Essen. In der Woche ab 17. April wird in Essen an einigen Stellen gebaut. Auf diese Verkehrseinschränkungen müssen sich Autofahrer einstellen.

Von der neuen Fernmeldeleitung bis zur Instandsetzung eines Kabelschachtes: In Essen werden ab Montag (17. April) wieder an verschiedenen Stellen Bauarbeiten durchgeführt. Das sorgt für Einschränkungen im Verkehr.

An der Daniel-Eckhardt-Straße (Karl-Legien-Straße bis Gladbecker Straße) in Vogelheim verlegt die Telekom eine neue Fernmeldeleitung. Im Zuge dieser Arbeiten steht dem Verkehr in Fahrtrichtung Gladbecker Straße ausschließlich eine Fahrspur zur Verfügung. Die Einschränkungen bleiben laut Stadt bis Freitag (21. April) bestehen.

Aktienstraße und Altendorfer Straße in Essen: Eine Fahrspur gesperrt

Gleich an zwei Stellen führen die Stadtwerke Essen Hausanschlüsse durch: an der Aktienstraße (Bonnemannstraße bis Schönebecker Straße) und an der Altendorfer Straße (Kampstraße bis Bocholder Straße). In beiden Fällen ist die rechte der beiden in Fahrtrichtung Borbeck führenden Fahrspuren gesperrt. Während die Arbeiten an der Altendorfer Straße am Freitag (28. April) abgeschlossen sein sollen, müssen sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer an der Aktienstraße nach Angaben der Stadt noch bis Sonntag (14. Mai) gedulden.

Ebenfalls an der Aktienstraße (Herbrüggenstraße bis Frintroper Straße) ist die Ruhrbahn aktiv. Bis Freitag (21. April) wird dort ein Tagesbruch beseitigt. Im Zuge dieser Arbeiten ist die linke der beiden in Fahrtrichtung Frintroper Straße führenden Fahrspuren gesperrt.

Alfredstraße in Essen-Rüttenscheid: Stadtwerke setzen Kabelschacht instand

Einen Kabelschacht setzen die Stadtwerke Essen am Montag (17. April) an der Alfredstraße / Ecke Krawehlstraße in Rüttenscheid instand. Deshalb ist das Rechtsabbiegen von der Alfredstraße auf die Krawehlstraße in Fahrtrichtung Rüttenscheider Straße zwischen 9 Uhr und 15 Uhr nicht möglich. Danach wird die Fahrbahn wieder freigegeben.

Schon seit Samstag (15. April) erneuert die Ruhrbahn die Gleise an der Altendorfer Straße (Kopernikusstraße bis Oberdorfstraße/Helenenstraße). Im Zuge dieser Arbeiten ist die Altendorfer Straße in Fahrtrichtung Zentrum gesperrt. Die Umleitungsempfehlung U7 führt über Hirtsiefer Straße, Onkenstraße, Frohnhauser Straße und Berthold-Beitz-Boulevard.

Ab Mittwoch (19. April) schafft die Stadt Essen an der Gelsenkirchener Straße / Ecke Grabenstraße in Stoppenberg das Fundament für die Errichtung von Fahrradboxen. Während dieser Arbeiten ist die rechte der beiden in Fahrtrichtung Zentrum führenden Fahrspuren gesperrt. Am Freitag (28. April) sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

