Verkehrseinschränkungen Baustellen in Essen: An diesen Stellen drohen neue Staus

Essen. In Essen drohen neue Staus: Die Stadt meldet drei neue Baustellen, die Auswirkungen auf den Verkehr haben werden. Wo es zu Einschränkungen kommt.

Verkehrteilnehmerinnen und -teilnehmer müssen mit neuen Einschränkungen rechnen. Die Stadt Essen meldet neue Baustellen.

Baustellen in Essen: Stadt meldet drei neue Stellen mit Einschränkungen

Altenessen-Süd: Bis voraussichtlich Freitag, 7. Oktober, kommt es auf der Altenessener Straße (Bereich der Einmündung in die Schonnefeldstraße) zu Behinderungen. Grund dafür sei die Errichtung einer Ampelanlage, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Bis zum Ende der dortigen Bauarbeiten werde die rechte der in Fahrtrichtung Wilhelm-Nieswandt-Allee führenden Fahrspuren gesperrt. Der Verkehr in dem Bereich soll durch Baustellenampeln geregelt werden.

Bergerhausen: Auf der Ruhrallee verlegen die Stadtwerke Essen neue Trinkwasserleitungen. Aus diesem Grund wird die rechte der beiden stadtauswärts führenden Fahrspuren im Bereich der Einmündung zur Ahrfeldstraße gesperrt – täglich zwischen 9 und 15 Uhr, teilt die Verwaltung mit. Demnach sei das Rechtsabbiegen von der Ruhrallee in die Ahrfeldstraße nicht möglich. Die Arbeiten an den Trinkwasserleitungen samt Einschränkungen für den Straßenverkehr dauern voraussichtlich bis Freitag, 30. September.

A52-Ausfahrt Essen-Bergerhausen: In Fahrtrichtung Dortmund sperrt die Autobahn GmbH die A52-Ausfahrt der Anschlussstelle Bergerhausen. In diesem Bereich werde die Fahrbahn saniert. Die Sperrung gilt laut einer Mitteilung bis Dienstag, 10. Oktober. Eine Umleitung ist nach Angaben der Stadtverwaltung ausgeschildert.

Weitere Verkehrsinformationen stellt die Stadt unter www.essen.de/verkehrshinweise zur Verfügung.

