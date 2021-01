Baustelle: Verbindung nach Essen-Rüttenscheid lange gesperrt

Essen. Gleich vier Baustellen belasten aktuell die Verkehrsteilnehmer in Essen. In Rüttenscheid verlegen die Stadtwerke neue Abwasserkanäle.

An vier Stellen im Stadtgebiet könnte es in den kommenden Tagen und Monaten für die Autofahrer problematisch werden: Die größte Belastung droht in Rüttenscheid. Dort erneuern die Stadtwerke Essen Abwasserkanäle unter der Zweigertstraße. Aus diesem Grund wird diese ab der Kreuzung Martinstraße/Haumannplatz in Richtung Rüttenscheider Stern ab Montag, 11. Januar, für rund ein Jahr voll gesperrt.

In einem ersten Schritt erfolge die Verlegung der neuen Kanäle von der Kreuzung Martinstraße aus bis zur Kortumstraße, im Anschluss seien die Arbeiten von der Kortumstraße bis zur Alfredstraße geplant. Für den in Richtung Holsterhausen fahrenden Verkehr bleibe die Zweigertstraße weiterhin befahrbar. Die Straßenbahnen der Ruhrbahn können nach Auskunft der Stadt während der Bauarbeiten wie gewohnt fahren.

Für den voll gesperrten Bereich der Zweigertstraße in Richtung Rüttenscheider Stern wird eine weitreichende Umleitungsempfehlung eingerichtet. Diese führt ab der Kreuzung Kaulbachstraße/ Holsterhauser Straße/ Hufelandstraße über die Holsterhauser Straße, die Friedrichstraße sowie die Alfredstraße. Für Anwohner aus dem Gebiet zwischen der Zweigertstraße, dem Haumannplatz und der Alfredstraße werden separate Zufahrtsmöglichkeiten geschaffen und entsprechend ausgewiesen.

Tagesbruch in Kray sorgt für Fahrbahnsperrung

Bedingt durch einen Tagesbruch auf der Krayer Straße, auf der Brücke über die A 40, kommt es laut Stadt in diesem Bereich aktuell zu Fahrspursperrungen. Zudem sei die Auffahrt der A 40 Essen-Kray in Fahrtrichtung Dortmund bis Montag, 11. Januar, 5 Uhr, gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung sei eingerichtet.

Teilstück der A 52 wird für drei Stunden gesperrt

Die Autobahn GmbH des Bundes führt am Montag, 11. Januar, Reparaturarbeiten an der Ampelanlage des Tunnelportals Essen-Huttrop durch. Aus diesem Grund wird die A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf an diesem Tag ab dem Autobahndreieck Essen-Ost von 20 bis 23 Uhr voll gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.

Kanalbauarbeiten in Essen-Kray behindern den Verkehr

Die Emschergenossenschaft führt von Montag, 11. Januar, bis Freitag, 5. Februar, Kanalbauarbeiten auf der Rotthauser Straße im Bereich Am Pumpwerk im Stadtteil Kray durch. Im Zuge dieser Arbeiten steht dem Verkehr laut Stadt für beide Fahrtrichtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Verkehr werde mit einer Baustellenampel geschleust.

