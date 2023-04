Baustelle in Essen: Straßenbahnlinien werden umgeleitet

Essen-Altendorf. Die Straßenbahnlinien 103 und 105 in Essen werden mehrere Wochen lang umgeleitet. Der Grund sind Bauarbeiten. Was Fahrgäste wissen sollten.

Auf der Altendorfer Straße lässt die Ruhrbahn bald Gleise erneuern. Das hat Folgen für den Verkehr auf den Linien 103 und 105, sie müssen für mehrere Wochen andere Routen fahren. Auch zwei Nachtexpresslinien sind betroffen.

Wer mit der Linie 103 oder 105 aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Germaniaplatz in Borbeck oder nach Frintrop unterwegs ist, muss ab der Helenenstraße eine andere Route nehmen. Die Tramlinien werden vom 15. April bis 26. Mai umgeleitet. Während dieser Zeit ist die Altendorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt teils auch für den Autoverkehr gesperrt, die Fahrtrichtung Frintrop bleibt bestehen.

Ruhrbahn erneuert Gleise auf der Altendorfer Straße in Essen

Grund sind Arbeiten auf einem knapp 600 Meter langen Teilstück zwischen den Haltestellen Helenenstraße und Röntgenstraße. „Auf diesem Streckenabschnitt sind die Gleise nach 30 Jahren der Nutzung in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden“, erklärt Sylvia Neumann, stellvertretende Pressesprecherin der Ruhrbahn.

Zum Einsatz kommen neue Gleise mit Gummi-Ummantelung. „Durch den Einsatz dieser Gleisart in unserer Infrastruktur werden Erschütterungen und Vibrationen in der Umgebung reduziert“, so Neumann. Genutzt würden diese Gleise an allen Stellen im Stadtgebiet, in denen Teilstücke erneuert werden müssten. Während der Bauphase müssen sich Anwohnerinnen und Anwohner auch auf nächtlichen Baulärm einstellen. Wann genau nachts gearbeitet werde, werde die Baufirma noch per Hauswurfsendung mitteilen.

Konkret ändert sich der Fahrplan der Ruhrbahn während der Bauzeit so: Die Tramlinie 103 wird in beiden Fahrtrichtungen ab der Helenenstraße über die Haltestellen Bergeborbeck Bahnhof und Germaniaplatz nach Dellwig umgeleitet. Für die Tramlinie 103 fahren in beiden Fahrtrichtungen deshalb Busse statt Bahnen zwischen den Haltestellen Kronenberg und Germaniaplatz. Fahrgäste können an den Haltestellen Kronenberg und Germaniaplatz umsteigen in Bus oder Tram.

Die Linie 105 wird ab der Helenenstraße zum Bahnhof Bergeborbeck umgeleitet und wendet dort. Für die Linie 105 fährt der Schienenersatzverkehr in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Kronenberg und Unterstraße. Der Umstieg ist an der Haltestelle Kronenberg möglich, ein weiterer Umstieg zwischen Schienenersatzverkehr und der Tramlinie 104 am Abzweig Aktienstraße.

Baustelle in Altendorf: Diese Haltestellen entfallen

Betroffen von der Bauphase sind auch alle, die nachts im Bus unterwegs sind: Der Nachtexpress 11 wird umgeleitet ab der Haltestelle Bockmühle in Fahrtrichtung Hbf und der Nachtexpress 14 ab S-Bahnhof Frohnhausen in Fahrtrichtung Bergeborbeck Bahnhof. Beide Linien fahren ab Helenenstraße Steig 4 wieder ihren regulären Linienweg.

Sowohl im Tram-Verkehr als auch bei den Nachtexpressen werden einige Halte aufgrund der Baustelle ganz entfallen: Die Busse des Schienenersatzverkehrs für die Linien 103 und 105 fahren die Haltestelle Röntgenstraße nur in Fahrtrichtung Dellwig beziehungsweise Frintrop an. In Fahrtrichtung Innenstadt entfällt der Halt an der Röntgenstraße. Auf der Linie NE 11 entfällt die Haltestelle Röntgenstraße in Fahrtrichtung Essen Hbf und auf der Linie NE 14 entfallen die Stopps an Möbiusstraße, Bockmühle und Röntgenstraße in Fahrtrichtung Bergeborbeck Bahnhof.

