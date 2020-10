Bauprojekt Rüttenscheider Brücke: Bürger haben das Wort

Essen-Rüttenscheid. Das Bauvorhaben an der Rüttenscheider Brücke in Essen ist stark umstritten. Nun sind die Bürger eingeladen, ihre Meinung zu äußern.

Eigentlich sollten schon im vergangenen Herbst die Bürger eingeladen werden, damit sie ihre Meinung zum geplanten Bauprojekt an der Rüttenscheider Brücke äußern können. Doch nachdem der Termin aus unterschiedlichen Gründen geplatzt war, scheiterte ein neuer Anlauf an Corona. Aber jetzt stehe ein neues Datum fest, berichtet Klaus Wermker vom Rüttenscheider Bürgerforum. Die Versammlung ist jetzt für den 27. Oktober um 18.30 Uhr in der Messe Essen anberaumt.

Bürgerversammlung für das Bauprojekt in der Messe Essen

Vor Corona hätte der Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde ausgereicht. Doch jetzt weiche man in den Saal Europa aus, in dem Platz sei für rund 160 Besucher. Wermker betont, dass neben der Stadt, in deren Händen das gesamte Genehmigungsverfahren liege, auch das Bürgerforum einlade. An dem Abend seien auch Vertreter der Hopf-Gruppe anwesend, die den Wohnkomplex errichten will.

Da das Vorhaben als durchaus umstritten gilt, haben sich die Organisatoren für ein besonderes Versammlungsformat entschieden. Zunächst einmal werde, so Wermker, die Moderation der renommierte Stadtplaner Professor Klaus Selle (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) übernehmen, der sich nicht nur seit vielen Jahren mit dem Thema Bürgerbeteiligung befasst, sondern auch solche Verfahren in der Praxis begleitet hat. Unterstützt wird er von Fee Thissen, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Aachener Uni arbeitet.

Zahlreiche Experten sind zu dem Abend eingeladen

Darüber hinaus sei vorgesehen, dass einige „unabhängige Experten“ zugegen seien, erklärt Wermker. Zu ihnen gehören Wolfgang Packmohr von Fuss, Fachverband Fußverkehr, Axel Wiesener, Mitglied im Arbeitskreis Essen 2030 und Rolf Krane, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR).

An dem Abend sollen dann zunächst die Pläne für das Bauprojekt vorgestellt werden, mit dem rund 130 neue Wohnungen entstehen sollen. Nach einer Fragerunde werden dann drei Arbeitsgruppen gebildet, in denen einzelne Themen vertiefend besprochen werden.

Über diese Versammlung hinaus soll es im November noch ein Werkstattgespräch geben, bei dem in kleiner Runde die Pläne ein weiteres Mal auf der Tagesordnung stehen. Im Saal Europa soll zur Teilnahme aufgerufen werden.

Klaus Wermker ergänzt: Die jetzige Bürgerbeteiligung sei Teil des Verfahrens, um den Bebauungsplanentwurf zu erstellen. Anschließend erfolge noch eine weitere Bürgeranhörung.

Um Anmeldung (mit Angabe von Name, Anschrift, Telefonnummer) für den 27. Oktober wird gebeten, telefonisch unter 0201 / 8-61354 oder per E-Mail an anmeldungbeteiligung@amt61.essen.de . Ein Betreten der jeweiligen Räumlichkeiten ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gestattet.

Weitere Informationsangebote

Der Bebauungsplan wird in der Zeit von Montag, 19. Oktober, bis Freitag, 30. Oktober im Deutschlandhaus, R 501, Lindenallee 10, ausgestellt. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr.

Mitarbeiter des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung erläutern die Pläne am Dienstag, 20. Oktober, von 15 bis 18 Uhr, und am Donnerstag, 29. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, jeweils im Deutschlandhaus, R 501, Lindenallee 10, 45127 Essen.

Um Anmeldung (mit Angabe von Name, Anschrift, Telefonnummer) wird gebeten telefonisch unter 0201 88-61354 oder per Mail an anmeldungbeteiligung@amt61.essen.de

Darüber hinaus gibt es noch eine Planungswerkstatt am 19. November ab 18 Uhr in der Volkshochschule am Burgplatz 1. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt, eine schriftliche Anmeldung erforderlich.