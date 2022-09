Die Eisenbahnbrücke am Sachsenring muss abgerissen werden. Dazu wird die Straße in Essen-Horst ab Ende Oktober voll gesperrt.

Bauarbeiten Baumfällungen vor Abbruch der alten Brücke in Essen-Horst

Essen-Horst. Die alte Brücke am S-Bahnhof Eiberg in Essen soll abgerissen werden. Nach ersten Vorbereitungen wird der Sachsenring gesperrt.

Im Zuge des geplanten Abbruchs der alten Brücke Sachsenring am S-Bahnhof Eiberg in Essen-Horst sowie der Errichtung der Behelfsbrücke müssen im Bereich der Haltestelle Eiberg mehrere Bäume gefällt und Buschwerk gerodet werden. Dies erfolgt laut Stadt Essen in Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden.

Ab Ende Oktober ist der Sachsenring voll gesperrt

Hintergrund ist der Bau einer Zufahrtsrampe zu den Bahngleisen. „Da die Arbeiten neben der Straße beziehungsweise in der Böschung der Straßenüberführung Sachsenring stattfinden, haben die Arbeiten keinen Einfluss auf den Gesamtverkehr“, so die Stadt Essen. Voraussichtlich ab Ende Oktober soll die Straße Sachsenring voll gesperrt werden, um Vorarbeiten für den geplanten Abbruch sowie die Errichtung der Behelfsbrücke durchzuführen.

In Abstimmung mit der DB Netz AG soll der Abriss der alten Brücke dann zwischen Ende November und Anfang Dezember erfolgen. „Bei planmäßigem Verlauf kann die Behelfsbrücke mit Beginn der Weihnachtsferien in diesem Jahr freigegeben und wieder vom öffentlichen Verkehr genutzt werden“, so die Stadt. Der Verkehr wird dann auf der einspurigen Fahrbahn mittels Lichtsignalanlage für beide Richtungen geregelt. Mit der Freigabe der Behelfsbrücke entfällt auch die Gewichtsbeschränkungen für die Autoverkehr.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen