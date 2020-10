Baugerüst in der Essener Innenstadt geht in Flammen auf

Essen. An der Hauptpost brannten Schaltafeln an einem Baugerüst. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt.

Ein brennendes Baugerüst hat in der Nacht zum Dienstag für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Essener Innenstadt gesorgt: Schaltafeln, die einen Fußgänger-Durchgang entlang der Hauptpost an der Hachestraße/Ecke Willy-Brandt-Platz sichern, gingen um kurz nach 2 Uhr in Flammen auf.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht dem Verdacht einer Brandstiftung nach und ermittelt. (j.m.)

Den Newsletter aus Essen bekommen Sie hier.