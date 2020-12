Essen-Rüttenscheid. In Essen-Rüttenscheid schießen Neubauten wie Pilze aus dem Boden. Mieter oder Käufer sind fix gefunden. Das größte Projekt soll 2021 fertig sein.

Auf dem früheren Speditionsgelände von Paas & Cie an der Manfredstraße haben die ersten Arbeiten für ein neues Quartier mit 179 Wohnungen begonnen. Derweil schreiten weitere Vorhaben im Stadtteil Rüttenscheid voran oder sind nahe abgeschlossen. Ein Überblick.

Früheres Speditionsgelände an der Manfredstraße

Mit leichtem Verzug sind die Bauarbeiten an der Manfredstraße gestartet. 179 neue Wohnungen sollen hier bis 2023 entstehen. Foto: Fabian Vogel / FUNKE Foto Services

Beim Start der Arbeiten an der Manfredstraße gab es zunächst einen Zeitverzug. Es bestand der Verdacht, im Erdreich könnte noch Kriegsmunition liegen. Doch nach einigen Wochen folgte die Entwarnung, die Bezirksregierung gab die Fläche für den Bau frei. Inzwischen liegt der Investor, das Unternehmen Vivawest, wieder im Zeitplan, so Sprecher Gregor Boldt. Die Erdarbeiten sollen bis zum Januar abgeschlossen sein, anschließend rücken die Handwerker an, um mit dem Hochbau zu beginnen.

Bis zum Februar 2023 sollen die Wohnungen, davon 56 öffentlich gefördert) fertiggestellt sein. Sie verteilen sich auf insgesamt sechs Gebäude. Zwei davon verfügen über fünf Stockwerke und ein Staffelgeschoss (Penthousewohnungen) und vier sind eine Etage niedriger. Alle Wohnungen sind laut Vivawest barrierefrei eingerichtet, haben von zwei bis zu fünf Zimmern. Die Größen liegen zwischen 51 und 125 Quadratmetern. Die Mietpreise stehen nach Angaben des Unternehmens noch nicht fest.

Die Zahl der Parkplätze liegt etwas über der Summe an Wohnungen: Neben 168 Plätzen in der Tiefgarage gibt es noch weitere 30 im Außenbereich. Für den Innenhof der Wohngebäude sind Freiflächen und Spielplätze vorgesehen. Zudem will Vivawest rund 40 neue Bäume pflanzen. Da an dem Baugebiet die A52 entlangführt, ist eine bis sieben Meter hohe Lärmschutzwand vorgesehen, die begrünt werden soll.

Eigentumswohnungen am Rü-Bogen bereits verkauft

Neue Wohnungen an der Walpurgisstraße Komplett vermietet sind bereits die Wohnungen von zwei weiteren Vivawest-Vorhaben. An der Walpurgisstraße sind 96 Wohnungen entstanden , mit Wohnflächen zwischen 56 und 119 Quadratmetern (2,5 bis 4,5 Zimmer) und an der Müller-Breslau-Straße 46 neue Wohnungen. Zu dem Quartier an der Walpurgisstraße (ehem. Holz Conrad-Gelände) gehört eine Kita mit 84 Plätzen , die die Organisation Kinderhut betreibt. Darüber können die Bewohner eine Tiefgarage mit insgesamt 139 Stellplätzen nutzen. Als weiteres Vorhaben soll das Bauprojekt der Hopf-Gruppe an der Rüttenscheider Brücke folgen. Nach jetzigen Planungen sind dort 120 bis 140 neue Wohnungen vorgesehen.

Rund 750 Meter entfernt, zwischen Hertha- und Gummerstraße geht es mit Riesenschritten am Rü-Bogen weiter . Der Frankfurter Investor bpd baut hier auf dem Gelände früher Krupp-Häuser 100 neue Eigentumswohnungen. Vor kurzem meldete das Unternehmen, dass alle verkauft seien. Die Preise für die zwei bis vier Zimmer großen Wohnungen (65 bis 125 Quadratmeter) lagen nach Auskunft einer Sprecherin zwischen 255.000 Euro und 515.000 Euro, zuzüglich Tiefgarage (je nach Größe und Standard) zwischen 19.900 und 25.900 Euro. Ein genauer Termin für den Einzug der neuen Bewohner steht noch nicht fest, er soll im Laufe des kommenden Jahres erfolgen.

Wohnbau errichtet Wohnkomplex mit 24 neuen Wohnungen

Direkt an der Herthastraße liegt ein weiterer Wohnkomplex , der Anfang kommenden Jahres fertig sein soll. Bauherr ist das Essener Unternehmen Wohnbau, das fünf alte Häuser abreißen ließ, um 24 moderne Wohnungen entstehen zu lassen. Die barrierearmen 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen haben durchschnittlich eine Fläche von 85 Quadratmetern. Einige Wohnungen sind derzeit noch zu vergeben, berichtet Sprecher Frank Skrube. Die Kaltmiete liege bei 11 Euro pro Quadratmeter.

Wohn- und Geschäftshaus von Vonovia an der Rüttenscheider Straße

An der Ecke Rüttenscheider Straße/Folkwangstraße errichtet Vonovia direkt neben dem eigenen Büro ein Gebäude für 23 Wohnungen und zwei Ladenlokale. Nach dem ersten Spatenstich im Januar 2020 soll der Komplex Mitte kommenden Jahres fertiggestellt sein. Neben barrierefreien Einraumwohnungen mit rund 35 Quadratmeter Wohnfläche gehören auch bis zu rund 156 Quadratmeter große Wohnungen dazu, die mit Balkon oder Terrasse haben. Im Erdgeschoss entstehen rund 340 Quadratmeter Gewerbefläche, die Geschäften vorbehalten bleiben. Hinter dem Neubau sind Pkw-Stellplätze und ein Kinderspielplatz vorgesehen. Angeboten werden die neuen Wohnungen für Kaltmieten ab rund 400 Euro. Mit der Vermarktung will Vonovia in Kürze beginnen.

An der Köndgenstraße sind die ersten von 65 Wohnungen fertiggestellt

Weitere 65 neue Wohnungen schafft Vivawest an der Köndgenstraße . Der erste Bauabschnitt wurde im Oktober fertiggestellt, der zweite soll im Januar folgen. Alle 59 Wohnungen sind bereits vermietet. Die dann noch fehlenden sechs Wohnungen sollen bis Ende 2021 bezogen werden können, die Vermarktung beginnt im kommenden Herbst. Die Wohnungsgrößen in den sechs jeweils dreigeschossigen Gebäuden (plus Staffelgeschoss) liegen zwischen 58 und 153 Quadratmetern. Zu dem Quartier gehören insgesamt 68 Tiefgaragenplätze.

Im Parc Dunant sollen Anfang nächsten Jahres die ersten Mieter einziehen

Die Arbeiten Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Rund zwei Kilometer entfernt geht es im größten Wohnungsbauprojekt von Rüttenscheid, Parc Dunant, voran. Mit 18 Gebäuden in drei- und viergeschossiger Bauweise und zusätzlichem Staffelgeschoss schafft Projektentwickler Gentes aus Düsseldorf an der Henri-Dunant-Straße 309 Wohnungen, von denen gute zwei Drittel (185) Vivawest übernimmt. In der Gesamtzahl sind 91 - bereits verkaufte - Eigentumswohnungen enthalten, die weiteren 33 Wohnungen gehören einem privaten Investor.

Die Maße der Vivawest-Mietwohnungen (davon 102 öffentlich gefördert) liegen zwischen 45 und 159 Quadratmetern (eineinhalb bis vier Zimmer). Die Räume sind zum Teil mit Fußbodenheizung ausgestattet. Elektrische Rollläden, Video- oder Audiogegensprechanlage gehören ebenso zur Ausstattung. Alle Etagen lassen sich, so Vivawest, mit dem Aufzug erreichen

Während ein Teil von Besitzern der Eigentumswohnungen voraussichtlich noch bis Jahresende einzieht, folgen die ersten Mieter zu Jahresbeginn. Zu den genauen Mietpreise wollte Vivawest keine Angaben machen, die Vermarktung habe aber bereits begonnen, hieß es auf Anfrage mit. Für junge Familien, die dort demnächst leben werden, entsteht eine Kita mit 75 Plätzen (vier Gruppen). Die Organisation Zwergenreich wird die Tagesstätte übernehmen.

Um das Gelände zu begrünen, sind Wiesen, Hecken und 190 Bäume vorgesehen. Die gesamten Neuanpflanzungen sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

Zu dem Baugebiet gehört eine Tiefgarage mit 173 Stellplätzen, weitere 14 Parkplätze für Anwohner befinden sich unter freiem Himmel. Darüber hinaus sind in dem Viertel 90 Parkplätze für Besucher vorgesehen. Ladestationen für E-Autos als auch eine Mietstation für Fahrräder sollen in dem Quartier entstehen.