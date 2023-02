Bauarbeiten Essen: Steeler und Altendorfer Straße betroffen

Essen. Zwei große Verkehrsachsen in Essen sind ab Montag von Einschränkungen betroffen: Wegen Bauarbeiten fallen dort Fahrspuren vorübergehend weg.

Die Stadtwerke Essen verlegen ab Montag, 27. Februar, auf der Steeler Straße in Steele und Huttrop neue Versorgungsleitungen. Dadurch kommt es bis voraussichtlich Ende März zu Einschränkungen in zwei Abschnitten der Steeler Straße: Im Bereich zwischen der Straße Holbecks Hof bis zur Grenoblestraße in Steele steht dem Verkehr mit Beginn der Arbeiten nur eine Fahrspur zur Verfügung. Deshalb wird in diesem Bereich eine Baustellen-Ampel eingesetzt. Zwischen der Knaudtstraße und der Schwanenbuschstraße in Huttrop ist zudem in Richtung Innenstadt nur eine Fahrspur befahrbar.

Bereits seit Freitag (24.2.) verlegt die Steag neue Fernwärmeleitungen auf der Altendorfer Straße, im Abschnitt zwischen der Helenenstraße und der Haskenstraße. Im Zuge dieser Arbeiten muss in diesem Bereich die rechte der beiden Fahrspuren in Richtung Borbeck gesperrt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende März an.

