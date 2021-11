Bandenhehlerei: Polizei Essen stellt 20 Elektroräder sicher

Die Polizei hat am Essener Stadthafen 20 mutmaßlich gestohlene Fahrräder sichergestellt, die in abgewrackten Transportern versteckt waren.

Nach einem Fund von 20 hochwertigen Elektro-Fahrrädern in einem Gewerbegebiet am Essener Stadthafen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei gegen ein Ehepaar.

Bei den beiden 39 und 41 Jahre alten Essenern handelt es sich um die Geschäftsführer des Betriebs an der Straße „Am Stadthafen“, auf dessen weitläufigem Gelände die Ermittler am Donnerstag fündig wurden. Sichergestellt wurden auch mehrere Werkzeuge und Sportgeräte, sagte Polizeisprecher Matthias Werk am Freitag. Woher das vermeintliche Diebesgut stammt, werde nun untersucht.

E-Bike aus einer Tiefgarage in Münster gestohlen

Auslöser für den polizeilichen Zugriff war eine Anzeige, die eine Frau auf der Polizeiwache Friesenring in Münster erstattet hatte. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ihr hochwertiges E-Bike aus einer Tiefgarage entwendet worden.

Das Rad war mit einem Ortungssystem ausgestattet und führte die Ermittler zu dem Gewerbebetrieb nach Essen. Am Stadthafen stießen die Einsatzkräfte auf etwa 50 abgewirtschaftete Transporter, in denen die Zweiräder versteckt waren - auch das aus Münster.

Die Polizei Essen bittet darum, von Nachfragen zu der sichergestellten Hehlerware abzusehen. Wenn die rechtmäßigen Eigentümer feststehen, werden sie informiert, so Werk.

