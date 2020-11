Bande klaut Trauernden Schlüssel und bricht in Wohnungen ein

Skrupellose Täter knackten in Essen Autos von Friedhofsbesuchern und drangen mit erbeuteten Schlüsseln in Wohnungen ein.

Essen. Polizei Essen legt Kriminellen mit einer besonders perfiden Masche 36 Taten zur Last. Der Schaden summiert sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Eine Essener Bande aus Dieben und Einbrechern hat sich auf eine besonders perfide Masche spezialisiert: Die Männer brachen in die Autos von Friedhofsbesuchern ein, erbeuteten Schlüssel und verschafften sich so Zugang zu den Wohnungen und Häusern der ahnungslosen Trauernden.

Mindestens 36 solcher Delikte sollen auf das Konto der Täter gehen, die ihre Opfer gezielt ausspähten, berichtete die Polizei am Mittwoch. Eine eigens zur Aufklärung dieser Fälle eingesetzte Ermittlungskommission spricht nach einer monatelangen Untersuchung von einem Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Ein 47-Jähriger sitzt seit Mitte Oktober in Untersuchungshaft, nach einem gleichaltrigen Komplizen und möglichen weiteren Mittätern wird noch gefahndet.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Am 15. Oktober schlugen die Ermittler in Katernberg und Gelsenkirchen zu , durchsuchten Wohnungen und stellten mutmaßliches Diebesgut sicher. Den Beamten ging einer der 47 Jahre alten Deutschen ins Netz. Gegen einen 39-Jährigen, der ebenso festgenommen wurde, lag ein Haftbefehl in anderer Sache vor. Während der ältere der beiden in Untersuchungshaft wanderte, kam der zweite Mann gegen Bezahlung seiner Strafe wieder auf freien Fuß.

Die Polizei Essen nimmt diesen Fall zum Anlass für eine Warnung: Wertgegenstände, Schlüssel und Ausweisdokumente sollten nicht im Auto zurückgelassen werden. Die Täter können in einem kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit zuschlagen. (j.m.)