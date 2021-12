Bande bedroht Essener mit Messer und raubt ihn brutal aus

Ein 20-Jähriger ist in Essen-Horst mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden.

Essen. 20-Jähriger ist auf dem Sachsenring in Horst brutal überfallen worden. Der junge Mann erlitt Gesichtsverletzungen. Polizei hofft auf Hinweise.

Eine Bande Unbekannter hat einen 20-Jährigen in Essen-Horst mit einem Messer bedroht, geschlagen und ausgeraubt. Das Opfer erlitt Gesichtsverletzungen. Die Polizei fahndet nach den vier bis fünf Angreifern und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, fuhr der junge Mann am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr mit der S-Bahn 1 von Duisburg nach Essen. Als er gegen 22.30 Uhr in Essen-Eiberg ausstieg, verließen auch die mutmaßlichen Täter die S-Bahn und folgten ihm.

Auf dem Sachsenring in Höhe des Falterwegs sprachen sie ihr Opfer an. Nachdem der 20-Jährige die Frage, ob er 2,50 Euro habe, verneint hatte, hielt ihm einer der Männer ein Messer vor den Bauch. Ein weiterer schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zeitgleich zerschnitt der Unbekannte mit dem Messer die Jacke des Geschädigten.

Mit einer Arbeitstasche und einem Mobiltelefon als Beute flüchtete die Gruppe in Richtung Sachsenring/Schultenweg.

Die Räuber waren dunkel gekleidet und sind etwa 20 bis 25 Jahre alt. Die Polizei bittet Zeugen, die eine vier- bis fünfköpfige Gruppe in der S1 vom Duisburger Hauptbahnhof in Richtung Dortmund in der Zeit von 21.45 Uhr bis 22.30 Uhr gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise zu den Tätern oder ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

