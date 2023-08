Baldeneysee wird 90: Tipps zur Anreise, Infos zu Sperrungen

Essen. Der Baldeneysee wird 90 Jahre alt. Das Seefest wird viele Leute anlocken, es kommt zu Beeinträchtigungen. Die Verantwortlichen haben eine Bitte.

Wenn der Baldeneysee am Samstag (19.8.) seinen 90. Geburtstag feiert, wird an den Ufern eine Menge los sein. Ab 10 Uhr gibt es rund um den See viel zu sehen, Vereine und Gastronomen wollen sich von ihrer besten Seite zeigen. An sage und schreibe 44 Stationen ist was los – der 1. Essener Wandertag auf dem Baldeneysteig ist da noch gar nicht eingerechnet. Und da nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch das Wetter mitspielen soll – Höchsttemperaturen von 31 bis 32 Grad sind zu erwarten –, dürfte es voll werden am Baldeneysee.

So voll, dass die Verantwortlichen vor dem großen Seefest nicht müde werden zu betonen, doch bitte nicht mit dem Auto anzureisen. Stadtsprecherin Silke Lenz sagt: „Wir raten Essenerinnen und Essenern, die die Möglichkeit haben, mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad an den See zu kommen.“ Neben Busverbindungen dürfte für viele aus Richtung Norden der Haltepunkt Essen-Hügel (Linie S6) oder der Bahnhof Kupferdreh (Linie S9) reine gute Wahl für die An- und Abreise sein.

Baldeneysee wird 90: Es wird zu Verkehrseinschränkungen kommen

Aus der Stadtverwaltung heißt es: „Die Feierlichkeiten werden auch Auswirkungen auf den Verkehr haben.“ Sollten etwa der Parkplatz am Regattaturm sowie der Abschnitt der Freiherr-vom-Stein-Straße, der zum Seaside Beach und dem Schloss Baldeney führt, zu voll werden, erfolge eine Sperrung dieser Bereiche. Dass es so kommt, scheint schon dank der erfreulichen Wetteraussichten ausgemacht.

Zu den weiteren Verkehrseinschränkungen heißt es seitens der Stadt: „Auf nördlicher Seite des Baldeneysees wird am Samstag auf der Lerchenstraße das einseitige Parken mittels Beschilderung freigegeben – dies ausschließlich in ‘Bergab-Richtung’“. Auf der Südseite werde die Straße Pörtingsiepen als Zufahrt zum Haus Scheppen für Autos und Motorräder (!) von 8 bis 20 Uhr gesperrt – die Zufahrt zu den dortigen Parkplätzen P1 und P2 bleibe allerdings geöffnet.

>>> INFO: Musik zum Feuerwerk per Radio

Das große Höhenfeuerwerk soll um 21.45 Uhr gezündet werden, passend dazu soll Musik gespielt werden. Diese wird nach Angaben der Weißen Flotte über die Beschallungsanlage übertragen.

Wer nicht direkt dort steht – und so die Musikuntermalung nicht oder nur schlecht hören kann – dem steht eine weitere Möglichkeit zur Verfügung. Über die UKW-Frequenz 89,5 MHz soll man die Übertragung per tragbarem Radio oder Smartphone empfangen können.

