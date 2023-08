Baldeneysee wird 90: Die XXL-Programm-Übersicht für Samstag

Der Baldeneysee in Essen im Laufe der Zeit

Ruhr-Atoll - "Frosch und Teemeister" von Kazuo Katase und Michael Wilkens. Zwei 10x10m große Pontons waren durch einen Steg verbunden. Der eine trug das Teehaus und die große Schale, auf dem anderen war ein Garten mit zehn Gemüsebeeten angelegt. Eine solar angetriebene Wasserpumpe füllte einen Wassertank, der auf einem Förderturm im Zentrum des Teehauses platziert war. Dieser Schwerkrafttank versorgte die 10 Gemüsebeete mit Wasser. Das Überflusswasser floß über das Dach in eine Regenrinne, dann in die große Schale und von dort in den See zurück. (1. Mai 2010). Foto: Prengel

Foto: Klaus-Peter Prengel / Stadt Essen