Baldeneysee: Wieder Sperrungen und Kontrollen wegen Corona

Sperrstelle am Regattaturm-Parkplatz: So sah es am Osterwochenende 2021 vor Ort aus.

Essen. Erneut kündigt die Stadt Essen Sperrungen und Kontrollen am Baldeneysee an – am Samstag und Sonntag. Das war zuletzt am Osterwochenende der Fall.

Wie bereits am Osterwochenende sperrt die Stadt Essen am kommenden Wochenende einige Bereiche rund um den Baldeneysee. Die Sperrungen werden laut einer Mitteilung am Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr eingerichtet und durch Ordnungspersonal besetzt.

Zudem kündigt das Ordnungsamt an, rund um den See verstärkt zu kontrollieren. Die Maßnahmen sollen helfen, die Situation vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen zu „entzerren“, heißt es.

Parkraumüberwachung: Falschparker werden abgeschleppt

Sobald alle gekennzeichneten Parkplätze belegt sind, wird die Freiherr-vom-Stein-Straße/ Ecke Lerchenstraße gesperrt, auch an den Zufahrten auf den Parkplatz am Regattaturm wird so verfahren. Zudem wird die Zufahrt zum Motorradtreff „Haus Scheppen“ sowie der Parkplatz Lanfermannfähre/ Zeche Carl Funke gesperrt – offen bleiben nur die Feuerwehrzufahrten.

Zudem weist die Stadt darauf hin, dass aufgrund von Bauarbeiten die Freiherr-vom-Stein-Straße im Bereich zwischen der Zufahrt zum Golfplatz und der Lerchenstraße nicht befahrbar ist. Angesichts möglicher Sperrungen von Parkplätzen könne es deshalb zu Staus kommen.

Ergänzend zu den Kontrollen wird die Parkraumüberwachung am Baldeneysee präsent sein, sprich: Falschparker werden abgeschleppt.