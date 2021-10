Baldeneysee: Stadt legt Pläne zur Buswende in Heisingen aus

Essen-Heisingen. Am Baldeneysee in Heisingen sind eine neue Buswendeanlage und Parkplätze geplant. Die Stadt legt die umstrittenen Pläne aus und lädt zur Debatte.

Der geplante Umbau der Buswendeanlage am Fährenkotten/Stemmering in Heisingen sorgt seit Monaten für Diskussionen im Stadtteil. Die Stadt will jetzt einen Bebauungsplan für die betroffene Fläche aufstellen und legt diesen für die Bürger und Bürgerinnen aus. Die sogenannte Öffentlichkeitsbeteiligung läuft vom 2. November bis 16. November. Begleitend bietet die Stadt Informations- und Diskussionsveranstaltungen an.

Weitgehende Einigkeit herrscht, dass der jetzige Endhalt für die neue, dichtere Taktung der Buslinie 145 nicht ausreicht und außerdem barrierefrei umgestaltet werden muss. Die Umbaupläne umfassen jedoch auf eine 0,7 Hektar (7.000 Quadratmeter) große Fläche, die nicht allein den Endhalt betrifft: Neben Straßenverkehrsflächen soll der Bebauungsplan auch für „eine mit Gehölz bestandene Fläche in der Mitte des Plangebietes“ gelten. Diese müsste gerodet werden.

Laut Stadt will man „ein entlastendes Angebot für den motorisierten Individualverkehr“ schaffen. Sprich: Es sollen gut 40 neue Parkplätze entstehen, weil der Parkdruck in dem beliebten Naherholungsgebiet am Baldeneysee hoch ist und dort an schönen Tagen Fußgängerwege zugeparkt werden. Kritiker beklagen den Naturverlust und argumentieren, dass weitere Parkplätze noch mehr Verkehr anziehen.

Diskussionsveranstaltungen zur Busschleife am Essener Baldeneysee

Bürgerinnen und Bürger können die diskutierten Planungen von Dienstag, 2. November bis Dienstag, 16. November, im Amt für Stadtplanung und Bauordnung an der Lindenallee 10 (Deutschlandhaus, 3. Etage, Raum 301b) einsehen: montags bis freitags, jeweils von 8 bis 15 Uhr. Im selben Raum im Deutschlandhaus erläutern Fachkräfte des Amtes am Donnerstag, 4. November, von 9 bis 12 Uhr, und am Dienstag, 9. November, von 14 bis 17 Uhr, die Pläne. Im Gebäude herrscht Maskenpflicht. Die Planung kann aber auch online eingesehen und kommentiert werden auf: www.essen.de/stadtplanung

Bis zum 10. November können sich Bürger und Bürgerinnen für eine Diskussionsveranstaltung über die Pläne anmelden: Sie findet am Donnerstag, 11. November, um 19 Uhr findet statt. Diskutiert wird online.

Wer die Pläne einsehen, an den Infoterminen oder der Online-Diskussionsveranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich vorher unter Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail anmelden. Das geht unter 0201 88-61354 oder online auf: www.essen.de/stadtplanung

