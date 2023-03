Im Infopoint erfahren Besuche etwas über Fische in der Ruhr und die Funktionsweise des Fischlifts.

Baldeneysee Baldeneysee: Saisonstart am 1. April für Infopoint Fischlift

Essen-Werden. Nach drei Jahren Corona-Pause öffnet der Ruhrverband den Infopoint am Stauwehr in Essen-Werden. Dort erfährt man alles über den Fischlift.

Nach dreijähriger Corona-Pause öffnen sich ab Samstag, 1. April, erneut die Pforten des Infopoints zum Fischliftsystem am Baldeneysee. Bis Ende September werden interessierte Besucherinnen und Besucher über die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, also den Bau von Fischaufstiegsanlagen an Stauwehren und anderen Hindernissen, informiert, teilt der Ruhrverband mit.

Dass Fische ungehindert wandern können, ist eine zentrale Forderung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Dieser komme der Ruhrverband mit der Eröffnung des Fischliftsystems im Jahr 2020 nach. Zur Information der Bevölkerung diene der Infopoint auf der Wehrbrücke und stelle somit eine Ergänzung zum Fischliftsystem dar.

Interaktives 3D-Geländemodell, Filme und Schautafeln

In dem Infopoint werden unter anderem die Fragen beantwortet, welche Fischarten in der Ruhr zuhause sind, warum Fische wandern müssen und welche Arten von Fischaufstiegen es gibt. Natürlich wird auch die Funktionsweise des Fischliftsystems erörtert. Unterstützt wird der Rundgang mit einem interaktiven 3D-Geländemodell, erklärenden Filmen, Schautafeln und einem 1:10-Modell des Fischliftsystems am Baldeneysee.

Der Fischlift wurde 2020 eröffnet. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser besuchte die neuartige Fischaufstiegsanlage gemeinsam mit OB Thomas Kufen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Am Stauwehr des Baldeneysees verhindert bislang eine außergewöhnlich hohe Stauspiegeldifferenz von fast neun Metern, dass Fische wandern können. Deshalb entstand an dieser Stelle nach umfangreichen Vorplanungen eine vollkommen neuartige Fischaufstiegsanlage, ein Fischliftsystem.

Kritik am Fischlift wegen Kosten in Millionenhöhe

Dessen Einrichtung wegen der hohen Kosten von verschiedenen Seiten im Übrigen heftig kritisiert wurde, zuletzt vom Landesrechnungshof. Die Kosten für die Entwicklung und den Bau der Anlage belaufen sich neben Ausgaben für begleitende Untersuchungen auf 8,3 Millionen Euro, von denen das Landesumweltministerium 80 Prozent übernahm, macht rund 6,7 Millionen. So viel hätte es nach Auffassung des Landesrechnungshofes nicht sein müssen, heißt es im Jahresbericht 2021 der Behörde.

Öffnungszeiten des Infopoints

Der Infopoint ist zwischen dem 1. April und dem 30. September jeweils samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Karfreitag indes bleibt die Ausstellung geschlossen.

Der Eintritt ist frei. Termine für Führungen mit Gruppen ab 15 Personen können unter der 0201 178-1161 vereinbart werden. Mehr Infos unter www.ruhrverband.de/fischlift.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen