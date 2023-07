Baldeneysee-Jubiläum: Hier sehen Sie das Feuerwerk am besten

Essen. In diesem Jahr wird der Baldeneysee 90 Jahre alt. Ein Highlight wird das große Feuerwerk sein. Welche Aussichtspunkte sich dafür anbieten.

Der Baldeneysee in Essen feiert sein 90-jähriges Jubiläum

Ein Feuerwerk wird das Highlight der Feierlichkeiten im August

Welche sieben Aussichtspunkte einen guten Blick auf das Feuerwerk liefern sollten, haben wir zusammengefasst

Ein wichtiger Hinweis: Die Organisatoren bitten darum, nicht mit dem Auto anzureisen und stattdessen lieber den ÖPNV oder das Fahrrad zu nutzen.

Der Baldeneysee in Essen feiert großes Jubiläum. Der Stausee in Essen wurden 1933 offiziell eingeweiht. Gespeist von der Ruhr, hat er sich seitdem zu einem beliebten Freizeitort in der Stadt und im gesamten Ruhrgebiet entwickelt. Am 19. August sollen dafür die Feierlichkeiten im Rahmen des See- und Lichterfests stattfinden. Ab 10 Uhr gibt es dort Programm. Um 21.45 Uhr soll dann das Feuerwerk gezündet werden und die Lichter, den Himmel über dem See bunt färben. Eine Auswahl an Orten, von welchen Sie das Feuerwerk am besten genießen können. Die Organisatoren bitte alle Besucher darum

Baldeneysee: Zum 75-jährigen Jubiläum gab es ebenfalls ein großes und buntes Feuerwerk. Hier ein Bild aus dem Jahr 2008. Foto: Oliver Müller / Oliver Müller NRZ

So soll das Feuerwerk am Baldeneysee aussehen

„Das Feuerwerk wird kein klassisches Höhenfeuerwerk, wie beispielsweise in Düsseldorf“, bestätigt Boris Orlowski, Geschäftsführer der Weißen Flotte Baldeney und Seemanager. Er und sein Team organisieren die Feierlichkeiten am 19. August am Baldeneysee in Essen. Laut Orlowski zeichne die musikalische Untermalung das Feuerwerk am Baldeneysee aus. Das Feuerwerk werde etwa 150 Meter in die Luft steigen und direkt auf dem Wasser auf Höhe der Regattatribüne am Seaside Beach gezündet. Außerdem wird darum gebeten, im besten Fall bitte nicht mit dem Auto anzureisen und lieber mit dem ÖPNV zu kommen.

Das Feuerwerk sei aus den meisten Positionen rund um den See gut erkennbar. Auf der nördlichen Seeseite seien unter anderem die Regattatribüne, das Jagdhaus Schellenberg und die umliegenden Aussichtspunkte gute Orte, um das Feuerwerk zu bestaunen. Ähnliches soll auf der anderen Seite etwa vom Stadtteil Fischlaken aus der Fall sein.

Baldeneysee: Korte Klippe in Essen

Rund um den Baldeneysee gibt es Aussichtspunkte, von denen es sich entspannt auf den See und die Natur blicken lässt. Eine davon ist die Korte Klippe. Der Aussichtspunkt liegt oberhalb des Sees und bietet einen weiten Blick. Von dort aus ist es ein Leichtes, das Feuerwerk zu genießen.

Anreise:

Für Spaziergänger und Wanderer: Der Baldeneysteig führt an der Korte Klippe vorbei

Mit dem ÖPNV: Dort befinden sich die Bushaltestellen „Schöne Aussicht“ und Uhlenstraße

Von der Korte Klippe gibt es einen herrlichen Blick über den Baldeneysee. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Hermanns Blick am Baldeneysee

Ein weiterer Aussichtspunkt am Baldeneysee ist der Hermanns Blick an der Nordseite des Sees. Ähnlich wie an der Korte Klippe wartet hier ein Blick über den See, mit dem Sie das große Feuerwerk zum 90-jährigen Jubiläum des Baldeneysees bestaunen können. Der eigentlich namenlose Ort soll durch Wanderer an seinen Namen gekommen sein. Westlich des Aussichtspunkts liegt die bekannte Villa Hügel in Essen.

Anreise:

Für Spaziergänger und Wanderer: Über den Rundwanderweg Schellenberger Wald gelangen Sie direkt zum Hermanns Blick

Mit dem ÖPNV: Von hier ist die nächstgelegene Bushaltestelle Essen-Hügel

Aussichtspunkt Baldeneysee in Essen:

Eine hervorragende Aussicht über den Stausee gibt es auch vom Aussichtspunkt Baldeneysee. Ganz im Westen des Sees gelegen lässt sich das Feuerwerk über dem Wasser gut betrachten. Dazu gibt eine gute Sicht auf das Stauwehr.

Anreise:

Spaziergänger und Wanderer: Wer zu Fuß unterwegs ist, kann den Aussichtspunkt auch über den Baldeneysteig erreichen

Mit dem ÖPNV: Südlich des Aussichtspunkts befindet sich die Haltestelle Essen-Werden

Baldeneysee: Am Steuwehr beginnt der Essener See. Auch von hier lässt sich das Feuerwerk bestaunen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Baldeneysee Stauwehr ist das Tor zum Baldeneysee

Der große Stausee in Essen beginnt offiziell am Stauwehr in Essen-Werden. Von dort aus gibt es ebenfalls einen guten Blick über das Gewässer und somit auch auf das Feuerwerk.

Anreise:

Spaziergänger und Wanderer: Das Stauwehr und die dortige Schleuse sind auf der westlichen Seite sowie der Heckstraße auf der östlichen Seite zu erreichen.

Mit dem ÖPNV: Die nächstgelegenen Haltestellen sind am „Heskämpchen“ auf der östlichen Seite und die Haltestelle „Löwental“ auf der westlichen Seite

Aussichtspunkt-Dreieck im Norden des Baldeneysees

Nahe der Korte Klippe liegen die Aussichtspunkte an der Freiherr-vom-Stein-Straße, Ausblick Baldeneysee, Danboi Felsen und Blick auf den Baldeneysee am Ufer in einem Dreieck zueinander. Von hier aus können sich Besucherinnen und Besucher aussuchen, ob sie das Feuerwerk lieber von weiter oben, oder eher direkt vom Ufer aus anschauen wollen.

Anreise:

Spaziergänger und Wanderer: Über einen Wanderweg parallel zur Freiherr-vom-Stein-Straße kommen Sie an den Aussichtspunkten am Ufer vorbei. Die Orte etwas weiter oben, sind über die Straßen Bottlenberg erreichbar

Mit dem ÖPNV: Die nächste Haltestelle zum Ausblick Baldeney und dem Danboi Felsen ist „Schwarze Lene“ an der Heisinger Straße. Am Ufer liegt die Haltestelle Essen-Hügel am nächsten

Hardenberger Ufer im Süden des Baldeneysees

Viele der guten Aussichtspunkte liegen auf der Nordseite des Sees, auch Dank der dortigen Anhöhen und des Schellenberger Walds. Von der Südseite aus ergibt sich ein schöner Blick vom Hardenberger Ufer. Direkt am Wasser gelegen können Sie das Feuerwerk hautnah erleben. Direkt in der Nähe ist auch das Haus Scheppen und der Campingpark Baldeneysee.

Anreise:

Spaziergänger und Wanderer: Der Hespertal Wanderweg führt entlang des Hesperbachs bis zum Haus Scheppen. Ab da sind es nur noch wenige Minuten bis zum Hardenberger Ufer

Mit dem ÖPNV: Die Fahrt mit dem ÖPNV führt nur bis zur Haltestelle Hespertal in Essen. Von hier ist der Weg aber noch etwas weiter. Von hier aus geht es zu Fuß entlang des Hespertal Wanderwegs bis zum Ziel

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen