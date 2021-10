Baldeneysee in Essen: Das Wichtigste im Überblick

7,8 Kilometer lang und etwa 350 Meter breit: Der Baldeneysee ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Essen und Umgebung.

Essen. Der Baldeneysee ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Essen. Die wichtigsten Infos zu Schiffsfahrten, Wandern, Wassersport und mehr.

Der Baldeneysee im Süden von Essen lockt zu allen Jahreszeiten: Er lässt sich per Schiff erkunden, aber auch per Fahrrad oder zu Fuß vom Ufer aus. Die wichtigsten Informationen zu Freizeitmöglichkeiten rund um den See haben wir hier zusammengestellt:

Der Baldeneysee: Fakten rund um den Essener Stausee

Der Baldeneysee ist ungefähr 7,8 Kilometer lang und etwa 350 Meter breit.

ist ungefähr 7,8 Kilometer lang und etwa 350 Meter breit. Die mittlere Tiefe liegt bei rund drei Metern .

liegt bei rund . In Kupferdreh fließt die Ruhr in den Stausee, am Ende des Sees in Werden befindet sich das Stauwehr .

in den Stausee, am Ende des Sees in Werden befindet sich das . Eine Runde um den See ist 14,7 Kilometer lang – sie kann gut per Fahrrad, Inlineskates oder zu Fuß zurückgelegt werden.

ist lang – sie kann gut per Fahrrad, Inlineskates oder zu Fuß zurückgelegt werden. Knapp 27 Kilometer lang ist der Baldeneysteig .

lang ist der . Schwimmen ist an der Badestelle am Seaside Beach erlaubt.

Weiße Flotte Baldeneysee

Die Weiße Flotte Baldeney bietet von Mai bis Anfang Oktober Linienfahrten an. Zur Flotte gehören fünf Schiffe, die teils auch auf der Ruhr und dem Rhein-Herne-Kanal unterwegs sind. Das Besondere: Mit der MS Westenergie fährt auch ein Elektroschiff auf dem Baldeneysee.

Die Schiffe der Weißen Flotte sind vor allem zwischen Mai und Oktober auf dem Baldeneysee in Essen unterwegs. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Neben den Linienfahrten gibt es auch Eventfahrten, zum Beispiel kulinarische Touren und Themenfahrten zu Ostern und in der Adventszeit – etwa das „Glühweintuckern“. Die Schiffe der Flotte können für private Feiern oder Firmenevents auch ganz gemietet werden. Viele Brautpaare haben sich bereits den Traum von einer Hochzeit auf dem Baldeneysee erfüllt und sich ihr Ja-Wort auf einem der Schiffe gegeben. Buchungen für bestimmte Termine sind ein Jahr im Voraus nötig.

Fahrplan, Preise und Co.: Mehr Informationen zur Weißen Flotte finden Sie hier.

Wandern rund um den Baldeneysee in Essen

Der knapp 27 Kilometer lange Baldeneysteig lädt zum Wandern ein. Es geht durch Wälder und über Felder, immer wieder gibt es schöne Ausblicke hinunter auf den Baldeneysee, die zu einem Foto-Stop einladen. Vorbei geht es unter anderem auch an Jagdhaus Schellenberg, Villa Hügel und dem Wildgatter. Die Strecke hat insgesamt 600 Höhenmeter, sie lässt sich über öffentliche Verkehrsmittel aber auch abkürzen oder in Teilstücken erwandern. Hier finden Sie eine GPX-Datei für Navigationsgeräte sowie eine Wanderkarte des Baldeneysteigs zum Download.

Pausen mit Aussicht wie hier an der Isenburg sind an vielen Stellen des Baldeneysteigs in Essen möglich. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Schwimmen und baden im Baldeneysee – der Seaside Beach

In den Baldeneysee hineinspringen – das ist nur an der Badestelle erlaubt, die am Seaside Beach zu finden ist. Zur 50 Meter langen Badestelle gehören drei Stege. Geeignet ist die Badestelle aufgrund der Tiefe nur für Schwimmer. Die Wasserqualität wird regelmäßig überprüft, sollte es während der Sommersaison zu Starkregen kommen, kann die Badestelle auch mehrere Tage geschlossen sein.

Am Seaside Beach gibt es außerdem Konzerte, Events und Gastronomie. Auch Volleyball, Fußball, Minigolf, Stand-up-Paddling, Kanutouren und mehr gehören zum Angebot. Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen gibt es hier.

Mit Kindern den Baldeneysee entdecken

Je nach Alter der Kinder können Rad- und Wandertouren in ihrer Länge angepasst werden. Für eine Pause bietet sich der Abenteuerspielplatz an der Lanfermannfähre an. Kinder können dort ausgiebig schaukeln, rutschen, klettern und buddeln. Zur Sicherheit ist der Abenteuerspielplatz eingezäunt, damit kein kleiner Besucher unbemerkt Richtung Wasser laufen kann.

Unterwegs mit Hund am Baldeneysee

Spaziergänge und Wanderungen entlang des Baldeneysees bieten sich auch mit Hund an – allerdings besteht Leinenpflicht und am Seaside Beach müssen sie leider draußen bleiben.

Wassersport auf dem Baldeneysee

Kanutouren, Floßfahrten und Stand-Up-Paddling bieten rund um den Baldeneysee mehrere Anbieter, unter anderem die Pott Paddler, Kanu Tour Ruhr und Insider Kanutouren. Für Gruppen bietet Teamgeist unter anderem Floßbau und Rafting-Expeditionen an.

Wer nicht auf der Suche nach einem einmaligen Erlebnis, sondern nach einem neuen Hobby ist, findet rund um den Baldeneysee viele Vereine wie Kanu- und Segelclubs.

Die Villa Hügel liegt oberhalb des Baldeneysees. Besucherinnen und Besucher können Haupthaus, Krupp-Ausstellung und Park besichtigen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Hoch über dem Baldeneysee thront die Villa Hügel

Die Villa Hügel war früher Wohnsitz der Familie Krupp und ist heute ein touristischer Anziehungspunkt in Essen. Hauptgebäude, Krupp-Ausstellung und Park können besichtigt werden. Es gibt allgemeine Führungen durch Villa und Park, aber auch spezielle Themenführungen, zum Beispiel zu Innenausstattung, Architektur oder Rolle der Frau. Infos zu Öffnungszeiten, Preisen und Führungen gibt es hier.

