Bald im Einsatz: Das brandneue Design der Feuerwehr Essen

Essen. Alle Fahrzeuge im Brandschutz und Rettungsdienst werden in Essen mit einem neuen Design ausgestattet. Das soll nicht nur schick aussehen.

Sichtbarer, moderner und einheitlicher: Die Feuerwehr Essen - die hauptamtliche als auch die freiwillige - sowie alle Hilfsorganisationen im Rettungsdienst werden zukünftig mit einem brandneuen und sehr augenfälligen Sicherheitsdesign auf den Straßen der Stadt unterwegs sein.

Kamen die Einsatzwagen mangels allgemeingültiger Vorgaben optisch bislang wie ein Flickenteppich aus zufällig wirkenden Beschriftungs-Stilblüten mit Versalien oder Kleinbuchstaben in kursiv (oder auch nicht), in tagesleuchtrot mit weiß bis hin zu Spielarten von sonnengebleichtem Orange oder Quietschegelb um die Kurve, ist für den kompletten Fuhrpark auf Sicht eine durchgängige weiß-rote „Uniform“ aus Lack und Signalfolie angesagt. Und die macht schon auf den ersten Blick was her.

Die ersten der rund 300 Fahrzeuge unterschiedlichster Machart haben das neue Gesicht schon bekommen, ein kompletter Löschzug wird noch in diesem Monat fertig ausgestattet sein. Doch bis alle Einheiten das „corporate design“ tragen, das nicht nur für Feuerwehrchef Thomas Lembeck „eine Herzensangelegenheit“ ist, wird es noch einige Zeit dauern.

Auf den Fahrzeug-Fronten findet sich der Zollverein-Doppelbock. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Das Design wurde unter Aspekten für mehr Sicherheit entwickelt

Denn um Kosten zu sparen, werden die Autos vom kleinen Pkw über Rettungswagen, Lösch- und Spezialfahrzeuge bis zur Drehleiter das optimierte Erscheinungsbild dann verpasst bekommen, wenn sie repariert, lackiert oder ganz neu angeschafft werden müssen. Das ein oder andere größere Vehikel ist allerdings zehn Jahre oder noch länger im Dienst, bis es ausgemustert wird.

Sascha Keil, Leiter der Abteilung Technik auf der Hauptwache an der Eisernen Hand, der das Vorhaben zusammen mit Feuerwehrsprecher Christoph Riße erstmals öffentlich vorstellte, spricht nicht ohne Grund von einem Dekadenprojekt. Das allerdings habe nicht nur einen möglichst schicken Auftritt zum Ziel, „der eine Marke aus uns machen“ soll, sondern sei auch unter Aspekten für mehr Sicherheit entwickelt worden - für die Besatzung an Bord und die Bürger gleichermaßen.

Die neuen Folien reflektieren in der Dunkelheit besonders stark. Foto: Christoph Riße / Feuerwehr Essen

In einer Großstadt, die zusehends heller und greller wird durch neue Lichttechniken in Autos, Straßenbeleuchtung und Schriftzügen, will die Feuerwehr nicht untergehen und gegenleuchten. Das kann die auffällige Folierung nur zu deutlich mit dem üppig gestaltetem Stadtwappen, das durchbrochen wird von Quadraten, die das blaue Stadt Essen-Logo zitieren.

Der Hersteller ist seit Jahren dick im Blaulichtgeschäft

Hergestellt und entwickelt nach hiesigen Vorstellungen wurde das Ganze von der Firma „design112“ in Limburg an der Lahn. Das Unternehmen, das seit Jahren dick im Blaulichtgeschäft ist, hat unter anderem alle aktuellen Streifenwagen der NRW-Polizei mit blau-gelben Applikationen überzogen. Im „nackten“ Zustand sind die Autos schlicht silberfarben, weiß Keil.

Das Stadt Essen-Logo wird durch die roten Kacheln zitiert. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

So viel Expertise aus Hessen nährt die Hoffnung der hiesigen Feuerwehr, dass die Warnwirkung dem Einsatzalltag und den Waschbürsten möglichst lange standhält. Sollte sich dennoch mal ein Stück Folie ablösen oder bei Unfällen ramponiert werden, ist es kleinräumig auszutauschen. Alle Einzelstücke sind durchnummeriert und lassen sich so ganz gezielt nachbestellen. Was vermutlich nicht selten der Fall sein dürfte.

In etwa 1000 Unfälle pro Jahr sind die Fahrzeuge im Brandschutz und Rettungsdienst verwickelt, die bei rund 150.000 Einsätzen Millionen von Kilometern zurücklegen - Tendenz steigend. Schon deshalb ist es aus Sicht der Feuerwehr notwendig, noch präsenter im Straßenbild zu sein. Dafür sorgen deutlich stärker reflektierende Aufkleber, die an Heck und Seiten zudem mehr Raum einnehmen als bislang.

Ein Hinweis auf die maximal Wat-Tiefe der Fahrzeuge ist neu

Dazu kommen ein paar funktionale Sicherheitssymbole, die vor allem dem Personal, das unter Umständen mehrfach am Tag die Autos fliegend wechselt, helfen und Fehlern bei der Bedienung vorbeugen sollen: In allen Fahrzeugen erinnern kleine Aufkleber am oberen Rand der Frontscheiben die Fahrer daran, wie breit, wie hoch, wie schwer der Wagen ist, mit dem sie gerade unterwegs sind, ob er Benzin oder Diesel benötigt, wo Kraftstoff, wo Kühlwasser nachgefüllt wird und welche maximale Wat-Tiefe er besitzt - ein bislang nicht üblicher Hinweis, der nach den jüngsten Überflutungen im Essener Süden aber womöglich häufiger beachtet werden muss, um teure Schäden an den Fahrzeugen zu vermeiden.

Bis dahin darf bei diesem Feuerwehrfahrzeug das Wasser stehen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Was die Kosten für das Projekt angeht, gibt es bei der Feuerwehr Essen übrigens keinen Grund für Alarm: So sei der bislang übliche tagesleuchtrote Lack der Einsatzwagen im Rettungsdienst, von denen es nicht nur die meisten gibt, sondern die auch am schnellsten nachbeschafft und häufigsten repariert werden müssen, aufgrund seiner sieben Schichten teurer als die neue Fahrzeug-Uniform - zumindest auf Sicht.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen