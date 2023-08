Bald gibt’s besondere Burger direkt vor der Zeche Zollverein

Essen-Stoppenberg. Direkt gegenüber von Zollverein eröffnet ein Burger-Restaurant. Hier erklärt der Chef, was das Besondere an seinen Burgern ist.

Direkt gegenüber der Zeche Zollverein im Essener Norden eröffnet Anfang September ein Burger-Restaurant. Wo Jahre lang eine Pizzeria residierte, eröffnet am 8. September an der Ecke Gelsenkirchener Straße / Drostenbusch das Restaurant „Yajas Smashburger“.

Geschäftsführer Yahya Önüm möchte die kulinarische Vielfalt des Essener Nordens bereichern. Er selbst ist in der Gegend aufgewachsen und sagt: „Dönerläden und Pizzerien gibt es schon genug. Ein Burger-Laden aber ist etwas Neues und Cooles.“ „Smashburger“ seien eine besondere Art von Burgern, die es so in der Region noch nicht gebe: Die Patties werden besonders flach gepresst, „dadurch entstehen beim Grillen besondere Röst-Aromen“, erklärt Yahya Önüm. Das liege auch am hohen Fettgehalt des Fleisches.

Auch die Nähe von Zollverein soll Besucher bringen

„Burger kennt jeder – egal, ob reich oder arm. Ich freue mich, auch den internationalen Touristen der Zeche Zollverein ein solches gastronomisches Angebot machen zu können“, sagt der Geschäftsführer. Das Konzept von „Yajas Smashburger“: „Die Qualität steht im Vordergrund“, meint Önüm. „Außerdem ist alles halal.“ Das heißt: Auch Moslems gehören zu seiner Zielgruppe. Die Inneneinrichtung des Lokals steht ganz im Zeichen eines klassischen amerikanischen Diners – das heißt, es gibt Neon-Schriftzüge an der Wand, gekachelte Böden, warmes Licht, tief hängende Tischlampen und alte Werbeschilder aus den 50er-Jahren. Die Toilettenräume sind schwarz, die Wände sind Kohleflözen nachempfunden, sie glitzern.

Eröffnung am Freitag, 8. September, 18 Uhr.

