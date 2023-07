Bal littérair: Essens Zeche Carl feiert große Literaturparty

Essen. Bal littéraire in Essen: Autoren-Treff mit viel Musik bringt auch das Publikum in Bewegung. Ein einmaliges literarisches Ereignis auf Zeche Carl.

Eine ungewöhnliche Literaturparty startet die Essener Zeche Carl am Samstag, 12. August, ab 20 Uhr, im Rahmen der Reihe „Kultursommer im Garten“. Fünf namhafte Autoren feiern dann zusammen mit dem Publikum an der Wilhelm-Nieswandt-Allee den „Bal littéraire“.

Das Format stammt aus Frankreich und hat dort in Rekordzeit die Bühnen erobert. Auch weltweit feiert der „Bal littéraire“ bereits Erfolge. Auf London, Rom, Madrid folgte 2010 das erste Fest in Bonn. In Essen organisiert die Zeche Carl nun dieses im Ruhrgebiet bislang einmalige Ereignis.

Literaturgebiet Ruhr: Netzwerk der Literaturszene feiert fünfjähriges Bestehen

Der Bal littéraire findet im Rahmen des fünfjährigen Jubiläums von Literaturgebiet.Ruhr statt. Das Netzwerk der Literaturszene im Ruhrgebiet zählt aktuell rund 180 Mitglieder (Organisationen und Einzelpersonen), die die vielfältige Szene widerspiegeln und die literarischen Aktivitäten der Region sichtbarer machen wollen.

Zum fünfjährigen Bestehen kommen bekannte Namen der Literaturszene nach Essen und stellen sich einer besonderen Herausforderung: Die Autorinnen und Autoren Lisa Roy, Patrick Salmen, Julia Hoch, Denis Pfabe und Jacinta Nandi schreiben an nur einem Tag gemeinsam eine Geschichte. Der Haken: Jede Episode der Erzählung muss auf den Titel eines Songs enden!

Das Publikum wird Teil eines einmaligen literarischen Ereignisses

Am Abend performen die Autorinnen und Autoren ihre noch druckfrischen Texte dann auf der Bühne. Das Publikum soll durch den ungewöhnlichen Wechsel aus Text und Musik animiert werden, selber auf die Tanzfläche zu gehen, wie es sich für einen „Bal littéraire“ gehört.

Die Besonderheit der Veranstaltung: Die Geschichte wird an diesem Abend zum ersten und einzigen Mal präsentiert. Das Publikum wird somit Teil eines einmaligen literarischen Ereignisses.

Die Tickets kosten im Vorverkauf 5 Euro zzgl. Gebühren, an der Abendkasse zahlen Besucher 10 Euro. Mehr Infos zum Programm: www.zechecarl.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen