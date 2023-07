Bahnkunden durch Gas verletzt - Polizei Essen sucht Sprayer

Essen. Mit einem Foto sucht die Polizei Essen nach einem jungen Mann, der Fahrgäste der Linie 106 mutmaßlich mit Reizgas attackiert hat.

Zwei Fahrgäste der Straßenbahn 106 sind am 4. April durch eine Reizgasattacke in Essen-Rüttenscheid verletzt worden. Am Dienstag hat die Polizei ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht, nach dem gefahndet wird.

Wer diesen jungen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde berichtete, wollte der Gesuchte an der Haltestelle Rüttenscheider Stern aussteigen, als er in Streit mit einsteigenden Ruhrbahnkunden geriet. Angeblich versperrten sie seinen Weg.

Nach einem Wortgefecht griff der junge Mann zu dem Spray, das er in Richtung der Fahrgäste sprühte. Zwei von ihnen erstatteten kurze Zeit später Anzeigen bei der Polizei, die seitdem ermittelt - bislang offenbar erfolglos.

Wer den mutmaßlichen Täter kennt oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

