Bahnhof Essen: Mann zeigt Polizisten Mittelfinger und mehr

Essen. Vor den Augen von Bundespolizisten packte ein 23-Jähriger auf der Wache im Hauptbahnhof aus. Das soll nun Konsequenzen für ihn haben.

Ein 23-Jähriger hat Bundespolizisten auf der Wache im Essener Hauptbahnhof den Mittelfinger und mehr gezeigt: Der Mann spielte vor den Augen der Beamten mit seinem Glied. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, kontrollierten die Beamten den Marokkaner am Montag gegen 20 Uhr. Da er keinerlei Ausweise vorweisen konnte, musste er mit zur Wache. Mit einem Fingerabdruckscan konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden, so die Bundespolizei. Er hielt sich seit mehreren Monaten illegal in Deutschland auf.

Während der Überprüfung habe der 23-Jährige die Einsatzkräfte in französischer Sprache beleidigt, ihnen den Mittelfinger gezeigt, um schließlich an seinem Penis zu reiben. „Er kam der Aufforderung nicht nach, dies zu unterlassen“, so die Bundespolizei.

Ein Arzt untersuchte den Mann ohne festen Wohnsitz, bevor er in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht wurde. Die zuständige Ausländerbehörde entschied schließlich, dass der 23-Jährige aufgrund bestehender Fluchtgefahr in Gewahrsam zu nehmen ist.

