Bäume schützen: "Gießkannen-Helden" in Essen gesucht

Im Sommer 2019 versorgten ehrenamtliche Helfer Straßenbäume in Rüttenscheid mit Wasser Georg Nesselhauf, Peter Kayser, Dieter Küpper und Ingo Behring packten mit an. Der Runde Umwelttisch will das Engagement zum Schutz der Bäume nun auf breitere Füße stellen.