Baby zu Tode geschüttelt: Vater nach Freispruch entlassen

Essen. Die sechs Monate alte Nila aus Essen wird Ende Februar brutal misshandelt und stirbt. Wer der Täter war, wird wohl nie geklärt werden.

Die kleine Nila wurde nur sechs Monate alt. Das Baby aus Altenessen wurde so brutal geschüttelt, dass auch die Ärzte nichts mehr tun konnten. Wer der Täter war? Diese Frage wird wohl nie mehr geklärt werden. Der Vater des Mädchens ist am Dienstag freigesprochen worden. Der 24-Jährige konnte das Gefängnis noch am selben Tag verlassen.

Richter Jörg Schmitt nannte den Angeklagten im Urteil einen „katastrophalen Vater“. Der 24-Jährige sei dafür verantwortlich, dass seine beiden Kinder unter schlimmsten Verhältnissen leben mussten – vernachlässigt, unterernährt, in einer völlig verschimmelten Wohnung. „Das sollte ihnen die Schamesröte ins Gesicht treiben“, so Schmitt an die Adresse des Angeklagten.

Baby zu Tode geschüttelt: „Tat bleibt ungesühnt“

Für den Tod der kleinen Nila könne der 24-Jährige dagegen nicht verantwortlich gemacht werden. Am Tattag, dem 20. Februar dieses Jahres, habe sich auch die Mutter des Mädchens in der Wohnung befunden. Sie war sogar zunächst unter Verdacht geraten und hatte rund einen Monat in Untersuchungshaft gesessen. Erst als sie bei einer Vernehmung ihren Mann beschuldigte, war sie wieder freigekommen.

Ob sie es war, die ihre Tochter zu Tode geschüttelt hat, können die Richter nicht sagen. Nilas Mutter hatte laut Urteil bei verschiedenen Vernehmungen unterschiedliche Angaben gemacht. Der Freispruch für ihren Mann erfolgte nach dem Grundsatz: Im Zweifel für den Angeklagten. „Strafrechtlich bleibt die Tat damit ungesühnt“, so Schmitt.

Der bulgarische Angeklagte hatte bis zuletzt bestritten, für den Tod seiner Tochter verantwortlich zu sein. „Vielleicht war es ein Unfall“, hatte er kurz vor der Urteilverkündung noch einmal erklärt. Oder seine Frau habe ihn zu Unrecht beschuldigt, um aus dem Gefängnis entlassen zu werden.

Richter verhängt anderthalb Jahre Haft auf Bewährung

Ganz straffrei ist der 24-Jährige allerdings nicht davongekommen. Wegen Verletzung der Fürsorgepflicht haben die Richter anderthalb Jahre Haft auf Bewährung verhängt.

Der Staatsanwalt hatte dagegen keinen Zweifel, dass nur der Angeklagte als Täter in Frage kommt. Er hatte zehneinhalb Jahre Haft beantragt – wegen Totschlags und wegen der extremen Vernachlässigung des damals dreijährigen Sohnes.

Bruder vollkommen verwahrlost: Motorisch unterentwickelt

Der Junge lebt seit dem Tod seiner Schwester in einer Pflegefamilie. Er befand sich in einem schlimmen Zustand. Fast alle Zähne waren verfault und hatten gezogen werden müssen. Außerdem soll der Dreijährige völlig verdreckt gewesen sein, die Fußnägel waren eingewachsen. Er kann bis heute nicht richtig sprechen und gilt geistig und motorisch als unterentwickelt. Laut Urteil war der Junge außerdem süchtig nach Süßigkeiten – „wie ein Junkie“.

Die Mutter des Jungen soll sich inzwischen in einer anderen Stadt aufhalten.

