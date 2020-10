Axt-Angriff sorgt für Großeinsatz der Polizei in Altenessen

Eine brutale Attacke mit einer Axt auf einen Mitarbeiter (33) eines Schrottplatzes an der Stauderstraße in Essen-Altenessen hat am Wochenende für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der mutmaßliche Angreifer (22) wurde festgenommen. Sein Opfer hatte Glück und erlitt nur leichte Schnittverletzungen an der Schulter, berichtete Polizeisprecher Pascal Schwarz am Montag. Auslöser des Gewaltausbruchs am Samstagmittag war wohl ein Streit um Altmetallteile.

Gegen 12.30 Uhr ging nach dem Angriff auf den 33-Jährigen auf der Leitstelle ein Notruf ein. Da die Polizei zunächst von einem versuchten Tötungsdelikt ausging, eilten „alle freien Kräfte“, so Schwarz, zum Einsatzort. Nach bisherigen Erkenntnissen waren der 22-Jährige und ein Begleiter keine Unbekannten auf dem Schrottplatz. Es wurde dort offenbar geduldet, dass sie Schrott abholten, den sonst niemand mehr haben wollte.

Der Axtschwinger beschimpfte die Polizisten als Nazis

Dass das Duo am Samstag offenbar versuchte, sich höherwertige Teile unter den Nagel zu reißen, fiel dem Platzwart allerdings unangenehm auf. Als er die beiden Männer darauf ansprach, holte einer der beiden die Axt hervor und schlug unvermittelt zu.

Während sich sein Begleiter aus dem Staub machen konnte, wurden die Einsatzkräfte des 22-Jährigen habhaft. Der Mann beschimpfte die Beamten als Nazis und Rassisten, die ihn nur wegen seiner Hautfarbe festnehmen würden. Der Mann ist Schwarzafrikaner, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg gemeldet ist, erklärte der Polizeisprecher.

Der 22-Jährige ist auf Anweisung der Staatsanwaltschaft inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermitteln. Die Identität seines Begleiters, der trotz eines Hubschraubereinsatzes vor der Polizei flüchten konnte, ist ungeklärt.

