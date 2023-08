Autos kollidieren frontal: Essener (32) wird schwer verletzt

Essen. Nach einem Unfall in Bredeney ermittelt die Polizei. Ein Audifahrer prallte im Gegenverkehr auf einen BMW. Die Ermittler haben einen Verdacht.

Bei einer frontalen Kollision zweier Autos in Essen-Bredeney hat ein 32 Jahre alter BMW-Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr auf der Frankenstraße.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, war der Essener in Richtung Stadtwaldplatz unterwegs, als ein 57-Jähriger mit seinem Audi aus der Gegenrichtung kommend in Höhe der Einmündung Am Brandenbusch auf die Straßenseite des 32-Jährigen geriet. Trotz Vollbremsung konnte der BMW-Fahrer einen Frontalzusammenstoß nicht vermeiden, so die Polizei.

Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen

Der 57-Jährige hatte Glück: Er kam mit leichten Blessuren davon. Da es laut der Beamten vor Ort Hinweise darauf gab, dass der Essener Alkohol getrunken hat, bevor er sich ans Steuer setzte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Beide Autos wurden arg demoliert und genauso sichergestellt wie der Führerschein des mutmaßlichen Unfallverursachers. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen, die den Crash beobachtet haben, sollten sich melden unter der zentralen Präsidiumsrufnummer 0201/829-0.

