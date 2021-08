Automaten der Sparkasse in Essen-Vogelheim geschlossen

Essen-Vogelheim. Der Selbstbedienungsstandort der Sparkasse in Essen-Vogelheim muss geschlossen werden. Das meldet die Sparkasse und nennt auch den Grund.

Der Selbstbedienungsstandort der Sparkasse in Essen-Vogelheim muss vorübergehend geschlossen werden. Das meldet die Sparkasse.

Aufgrund von Bauarbeiten am Nachbargebäude, die sich auch auf die Sparkassenautomaten auswirken, können die SB-Automaten an der Vogelheimer Straße 200 bis auf Weiteres nicht betrieben werden. Die Sparkasse Essen bittet ihre Kunden, entweder auf die benachbarten Filialen Altenessener Straße 382-386 und Bäuminghausstraße 82 auszuweichen oder den Geldautomaten am Allee-Center in Altenessen zu nutzen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit sich telefonisch an die Mediale Filiale der Sparkasse Essen zu wenden: 103-5000.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen