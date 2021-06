Automat gesprengt: Hubschrauber über Essen im Einsatz

Die Polizei suchte in Essen-Altenessen mit Unterstützung eines Hubschraubers nach Automatensprengern.

Essen. Bei der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Altenessen sind Autos durch Trümmerteile demoliert worden. Die Täter entkamen unerkannt.

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Zigarettenautomaten am Loskamp in Essen-Altenessen gesprengt. Durch herumfliegende Trümmerteile sind geparkte Autos beschädigt worden.

Die Polizei fahndete nach den Tätern, die in Richtung einer dortigen Kleingartenanlage geflüchtet sein sollen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Doch die Automatensprenger entkamen.

Mit welchen Mitteln der Blechkasten in die Luft gejagt wurde, ist noch nicht bekannt. Auch nicht ob die Täter Beute machten.

Sie waren etwa 17 bis 18 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Eine der Personen soll einen dunkelroten (Kapuzen-)Pullover getragen haben, die beiden anderen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Möglicherweise hatte einer der Unbekannten einen Rucksack oder eine Tasche dabei.

Wer der Polizei Essen Hinweise auf die Täter geben kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

