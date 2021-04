Autokorso zum Thema: „Ich lasse mich nicht impfen“ in Essen

Essen-Karnap. 56 Autos sind am Mittwochabend durch den Essener Norden gefahren, um ein Zeichen gegen die Corona-Impfungen zu setzen.

Ein Autokorso, der von einer Privatperson angemeldet worden war, startete am Mittwochabend am Emscherpark im Essener Stadtteil Karnap. Die Polizei meldet, dass sich gegen 19 Uhr 56 Autos auf den Weg machten. Das Thema lautete: „Ich lasse mich nicht impfen!“ Über eine Strecke von etwa 18 Kilometern fuhren die Fahrzeuge durch das Essener Stadtgebiet und beendeten den Autokorso wieder am Ausgangspunkt.

Polizei begleitete Autokorso

Nach Angaben der Polizei verlief die Versammlung störungsfrei und wurde um 20.40 Uhr beendet. Die Versammlung wurde von Polizeikräften begleitet, die den fließenden Verkehr an Kreuzungen und Einmündungen kurz anhalten mussten. Insgesamt blieben die Verkehrsstörungen nach Angaben der Einsatzkräfte gering.

Anfang Februar hatte der Privatmann Thomas Sterner bereits gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Der Altenessener war mit Lkw durch das Stadtgebiet gefahren, auf denen Banner mit der Aufschrift: „Lockdown sofort beenden“ platziert waren. Auf dem Willy-Brandt-Platz sang er dann seine Version des Liedes „Freiheit“ von Marius Müller Westernhagen.

Aktion im Februar mit 33 Autos

33 Autos beteiligten sich zudem an einem Autokorso gegen die Corona-Maßnahmen im Februar. Laut hupend zog die Kolonne am 6.2. durch die Essener Innenstadt – begleitet von einer Polizei-Eskorte vom Messeparkplatz in Haarzopf bis zum Zielpunkt am Media-Markt in Altenessen. Die Teilnehmer demonstrierten gegen die Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung. Sie forderten die Öffnung der Schulen und Kitas sowie sofortige Finanzhilfen für die Selbstständigen.