Der Mercedes-Autohändler Lueg setzt künftig trotz Klimadebatte noch mehr auf PS-begeisterte Kunden und erweitert am Standort Essen sein AMG Performance Center deutlich. Das erst im Jahr 2015 eröffnete AMG-Center an der Altendorfer Straße wird am Standort auf eine neue Fläche ziehen, die etwa doppelt so groß ist, wie die bisherige. Dafür wird das Autohaus weiter umgebaut.

AMG ist die hochmotorisierte, sportliche Marke von Mercedes und spricht vor allem ein kaufkräftiges Publikum an. „Wir werden künftig in Essen mehr AMG-Fahrzeuge präsentieren können und auch mehr Interaktionsmöglichkeiten mit den Kunden haben“, kündigte Frank Klümper an. Klümper ist Spartenleiter für Pkw-Neufahrzeuge und Marktverantwortlicher für Essen.

Das neue AMG-Center wird in den derzeit leerstehenden Glasbau an der Ecke Altendorfer Straße/B224 ziehen und so „ein prominentes Schaufenster zur Stadt bilden“, sagt Klümper.

Lueg investiert in Essen weitere siebenstellige Summe

Lueg mit Sitz in Bochum lässt sich den Umbau eine siebenstellige Summe kosten. Dies sei ein weiteres Bekenntnis von Lueg zum Standort Essen und zum Ruhrgebiet. „Wir erleben, dass das Ruhrgebiet ein erfolgreicher Markt sein kann“, unterstrich Marketingleiter Ralf Schütte.

Frank Klümper (links) und Ralf Schütte stehen in dem Bereich des Autohauses, in den das AMG-Performance-Center nach dem Umbau umziehen soll. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Offensichtlich gibt es trotz Klimadiskussion immer noch genügend Kunden, die auf hochmotorisierte Fahrzeuge nicht verzichten wollen. Den typischen AMG-Kunden gibt es laut Schütte dabei nicht. Es könne der erfolgreiche Unternehmer sein aber genauso der Mittdreißiger, der sein erstes Geld für einen schnellen und sportlichen Wagen ausgibt. Alle aber eine, dass ihnen Sportlichkeit wichtig ist.

Baustart für neues AMG-Center in Essen ist Ende des Jahres

Kritikern solch PS-starker Autos entgegnet Schütte: „Wir sollten nicht Konsum bestrafen, wenn Leute Lust haben, viel Geld auszugeben.“ Außerdem würden der Erfahrung nach die AMG-Fahrzeuge häufig nicht im Alltag gefahren. „Das sind keine Wagen, die im Jahr 30.000 Kilometer laufen“, wie an den Gebrauchtwagenrückläufen zu sehen sei.

Baustart für das neue AMG-Center in Essen soll Ende des Jahres sein, die Eröffnung ist für Ende 2021 geplant. Es ist der zweite Abschnitt der kompletten Sanierung des Lueg-Standortes in Essen. Im vergangenen Jahr hat der Händler bereits sein Mercedes-Autohaus dort umgebaut. Auch die Modernisierung der Fassade gehört zu den Plänen.