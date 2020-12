Autofahrer ohne Führschein flüchtet in Essen vor der Polizei

Essen. Ein 36-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, nachdem er erfolglos vor der Polizei fliehen wollte. Der Mann räumte ein, Drogen genommen zu haben.

Unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein flüchtete ein Autofahrer in Essen-Vogelheim vor der Polizei. Der 36-Jährige wurde festgenommen, ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wollten Beamte den Autofahrer aus dem Märkischen Kreis am Mittwochnachmittag anhalten, nachdem er laut Geschwindigkeitsmessung auf der Krablerstraße mit 44 statt der dort erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs war.

Der Mann beschleunigte jedoch seinen Wagen, fuhr einen Schlenker um den Beamten, der ihn herauswinken wollte, und flüchtete. Mit Blaulicht und Sirene sowie Lautsprecherdurchsagen forderten die verfolgenden Polizisten den Mann auf, sein Fahrzeug zu stoppen.

Doch die Flucht ging weiter in Richtung Schlackenstraße und in einen dortigen Wendehammer rein. Ungebremst fuhr der Mann einen kleinen Rasenhügel am Ende des Wendehammers hoch bis zu einem Gehweg, der parallel zur Bahnstrecke verläuft. Die Fahrerflucht endete auf der Hülsenbruchstraße, nachdem er einen Poller umgefahren und sein Fahrzeug an einem Rasenkantenstein stark beschädigt hatte. Eine kurze Flucht zu Fuß beendeten die Beamten, die ihm daraufhin Handfesseln anlegten.

Der 36-Jährige gab zu, keinen Führerschein zu haben und zudem unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Im Auto fand sich Rauschgift. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz, weshalb er vorläufig festgenommen wurde.