Fahrerflucht Unfall in Altenessen: Verletzte Beifahrerin zurückgelassen

Essen. Ein Auto verunglückt auf der Ellernstraße in Altenessen und landet vor einem Baum. Von dem Fahrer oder der Fahrerin fehlt jede Spur.

Bei einem Unfall in Altenessen ist in der Nacht zu Dienstag eine Frau schwer verletzt worden. Das Auto war aus noch ungeklärter Ursache auf der Ellernstraße gegen einen Baum gefahren, so eine Polizeisprecherin. Die Schwerverletzte saß auf dem Beifahrersitz.

Die Frau musste notoperiert werden, schwebte aber nicht in Lebensgefahr, so die Polizei weiter. Den Fahrer oder die Fahrerin des Wagens konnte die Polizei aber nicht am Unfallort antreffen, er oder sie hatte offenbar nach der Kollision das Weite gesucht.

Weitere Hintergründe sowie die Identität der Frau sind derzeit nicht bekannt. (red/dpa)

