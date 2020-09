Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Kradfahrer in Essen

Essen. Biker musste in Bergeborbeck einem Auto ausweichen, dessen Fahrer eine Kurve schnitt. Bei dem Manöver stürzte der 35-Jährige und verletzte sich.

Nach einem Unfall mit einem verletzten Kradfahrer in Essen-Bergeborbeck sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer.

Wie die Behörde am Montag berichtete, war der 35 Jahre alte Biker unterwegs auf der Straße Am Stadthafen, als ihm in einer Rechtskurve in silberner Wagen entgegenkam. Um auszuweichen, verriss der Motorradfahrer den Lenker, fuhr über den dortigen Gehweg, touchierte einen Zaun und landete im Gebüsch. Der unbekannte Autofahrer machte sich aus dem Staub, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern.

Andere Kradfahrer, die in der gleichen Fahrtrichtung wie der Autofahrer unterwegs waren, halfen dem Verletzten und riefen die Polizei, die wiederum einen Rettungswagen verständigte. Die Zeugen sagten aus, dass der Fahrer des silbernen Wagens ihnen aufgefallen war, da er mit hoher Geschwindigkeit gefahren sei und nur einen sehr geringen Abstand zu ihnen gehalten hatte. Zudem sah einer der Kradfahrer (18), wie der Autofahrer in der Kurve in den Gegenverkehr kam.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht nun Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Der Fahrer des silbernen Wagens mit Essener Kennzeichen soll schwarze Haare haben und ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0201/829-0 erbeten.

