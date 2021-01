Unfall Autofahrer demoliert mehrere geparkte Wagen in Essen

Essen Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls verlor ein 66-Jähriger in Katernberg die Kontrollen über seinen Wagen. Er fuhr in geparkte Autos.

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Essen-Katernberg hat die Polizei die Viktoriastraße am Montagmittag gesperrt: Ein Autofahrer hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und vier geparkte Wagen am Straßenrand demoliert.

Vermutlich war ein medizinischer Notfall die Ursache für den Unfall, so die Polizei. Der 66-Jährige musste in die Uniklinik transportiert und in einem Schockraum behandelt werden.

