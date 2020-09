Nach einer Unfallflucht in Essen-Kray sucht die Polizei Zeugen.

Polizei Autofahrer demoliert Lkw in Essen und flüchtet

Essen. Nach einer Unfallflucht in Kray sucht die Polizei den unbekannten Autofahrer. Er schrammte einen Lkw beim Abbiegen und machte sich aus dem Staub.

Nach einer Unfallflucht mit einem beschädigten Lastwagen in Essen-Kray sucht die Polizei nach dem Fahrer eines vermutlich grauen Mercedes E-Klasse und hofft auf Zeugenhinweise.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hatte der Fahrer (48) des Lkw am Freitag gegen 7 Uhr die A40 an der Ausfahrt Kray verlassen und sich auf der rechten von zwei Linksabbiegerspuren eingeordnet. Zu dem Zeitpunkt befand sich der Pkw KW neben ihm.

Während des Abbiegens soll der Wagen dann zu weit nach rechts in den Fahrstreifen des daneben fahrenden Lastwagens gekommen sein und diesen dabei an der Seite vorne links beschädigt haben. Danach soll sich der unbekannte Fahrer aus dem Staub gemacht haben.

Laut Aussage des Lkw-Fahrers habe ihn ein Zeuge auf die Kollision hingewiesen. Dadurch sei er auf den Schaden aufmerksam geworden. Das zuständige Verkehrskommissariat 1 sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang und/oder dem flüchtigen Autofahrer machen können. Vor allem der Unbekannte, der dem Lkw-Fahrer aus seinem Auto zugerufen haben sollen, wird gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

