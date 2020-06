Ein mutmaßlicher Autodieb wurde jetzt in Essen-Steele festgenommen. (Symbolbild)

Polizei Autodiebstahl in Essen endet mit Unfall: 17-Jähriger gefasst

Essen. Ein beherzter Anwohner hat ihn Essen-Steele einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Der erst 17-Jährige Täter ist jetzt in Polizeigewahrsam.

Ein Anwohner in Steele erwischte am frühen Samstagmorgen (27. Juni 2020) einen mutmaßlichen Einbrecher und Autodieb und nahm ihn fest.

Als der Autodieb einen in einer Einfahrt an der Wolfskuhle geparkten Smart gegen 3.30 Uhr startete, wurden Anwohner von dem Motorengeräusch alarmiert. Die Fahrt mit dem gestohlenen Kleinwagen endete allerdings schon nach wenigen Metern, als der Fahrer mit dem Smart gegen ein Wohnhaus prallte.

Autodieb baut Unfall, flieht zu Fuß und gibt sich als Spaziergänger aus

Der mutmaßliche Dieb versuchte nun, zu Fuß über den Gehweg zu flüchten, doch da stellte ihn einer der aufgeschreckten Anwohner. Der junge Fußgänger behauptete zwar, er befinde sich auf einem nächtlichen Spaziergang, doch das glaubte ihm der Nachbar nicht, nahm in fest und übergab ihn kurz darauf den eintreffenden Polizeibeamten.

Möglicherweise war der 17- jährige, deutsche Tatverdächtige zunächst in das Haus an der Wolfskuhle eingebrochen und hatte dort den Autoschlüssel entwendet. Da der Jugendliche keine feste Meldeanschrift hat, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird jetzt strafrechtlich ermittelt.