Die Anschlussstelle Bergerhausen an der Ruhrallee – sie wird in Fahrtrichtung Dortmund fürs Wochenende gesperrt.

Verkehr Autobahn A52 am Wochenende in Essen gesperrt

Essen. Die A 52 wird in Essen für zwei Tage in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Welcher Teil betroffen ist, was die Gründe sind.

Die A52 wird zwischen der Anschlussstelle Essen-Bergerhausen und dem Autobahnkreuz Essen-Ost in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Die Sperrung beginnt am Freitag, 8. September, 20 Uhr, und wird erst am Montag, 11. September, gegen 5 Uhr in der Frühe wieder aufgehoben.

Umleitung: An der Steeler Straße auf die A40

Eine Umleitung ist ausgeschildert: Autofahrer sollten über die Ruhrallee fahren, an der gesperrten Auffahrt vorbei, dann auf die Huttropstraße, dann über die Steeler Straße bis zum Wasserturm (Markgrafenstraße) dort an der A40-Auffahrt „Essen-Huttrop“ auf die Autobahn.

Grund für die Sperrung: Die Autobahn GmbH Rheinland beseitigt Schäden auf der Fahrbahn.

